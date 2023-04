Séries: voici les prédictions du jeu NHL23

Fidèle à son habitude, EA Sports a simulé les éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) à l’aide de son jeu vidéo NHL23 et les Bruins de Boston ont soulevé la coupe Stanley dans ces séries fictives.

Selon les résultats de cet exercice, les «Oursons» vont vaincre les Panthers de la Floride en cinq parties lors de la première ronde. Ils battront ensuite le Lightning de Tampa Bay et les Devils du New Jersey, respectivement en cinq et six matchs.

Les Bruins auront rendez-vous avec le Kraken de Seattle en finale et les vaincront en cinq rencontres. La présence de la 32e formation de la Ligue nationale à la dernière étape de la danse printanière à de quoi surprendre.

Dans la simulation de NHL23, le Kraken défera l’Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas et les Oilers d’Edmonton pour se rendre en finale.

Il faut évidemment prendre ces «prédictions» avec un grain de sel, surtout quand on considère que la simulation du début de saison donnait les Penguins de Pittsburgh comme champion de la coupe Stanley en 2022-2023.