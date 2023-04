Sherbrooke: il risque la prison pour la médaille de son chien

Un homme risque la prison car, quatre ans auparavant, il n’a pas payé les 40 $ imposés pour la médaille de son chien, et doit maintenant 138 $ à la Ville.

«Il y a des agresseurs sexuels qui ont des peines à purger dans la communauté, et moi j’irais en prison pour une médaille de chien.» C’est la phrase choc qui a été prononcée par un citoyen de Sherbrooke, au micro de Richard Martineau, via QUB radio. Intrigués, on a voulu en savoir plus.

L’histoire remonte à 2019, avant la pandémie. Le journaliste et auteur Sylvain-Claude Filion reçoit une facture pour la médaille de son chien. 40 $. Si vous avez un animal de compagnie, vous savez que c’est la routine. Sauf qu’il ne la paye pas. La Ville s’en rend compte en mars de cette année, soit quatre ans plus tard.

Ne ratez pas l'émission de Richard Martineau , tous les jours 8 h 30, en direct ou en balado sur QUB radio :

Le papier de la Cour municipale est très clair : il doit payer la contravention de 138 $, soit en argent, soit par l’entremise de travaux compensatoires. Les fameux travaux communautaires.

M. Filion se rend alors en Cour, persuadé que son revenu annuel de moins de 14 000 $ lui permettra de payer sa dette en effectuant des travaux. Mais il semblerait que la Ville avait une autre idée en tête.

«Une fois sur place, ç’a été un peu comme un piège, a-t-il expliqué. La perceptrice m’a imposé une entente de paiement.»

C’est loin de satisfaire M. Filion, et c’est pour cette raison qu’il a décidé de dénoncer la situation. Si, au départ, c’était une question financière, le propriétaire du chien affirme maintenant qu’il livre un combat de principe.

«Je ne comprends pas cet entêtement des instances de la Ville de me faire payer», a confié Sylvain-Claude Filion.

Si aucune entente n’est trouvée, M. Filion pourrait écoper d’une peine d’emprisonnement de deux ou trois jours, selon les informations qui lui ont été transmises. Pour l’instant, nous n’avons pas réussi à parler au Service des affaires juridiques de la Ville de Sherbrooke.