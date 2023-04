Situation internationale instable: «on doit regarder vers l’Ouest»

Le climat international tendu avec notamment la guerre en Ukraine, la Chine et la Corée du Nord exacerbe l’importance de maintenir des relations solides avec les pays du Pacifique, selon la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

En entrevue à l’émission «Le Bilan» depuis Nagano, au Japon, où se tient une réunion entre les ministres des Affaires étrangères du G7, Mme Joly soutient que la Chine, qui a fait des essais militaires à Taiwan récemment, a été un sujet de discussion lors de cette rencontre.

«On parle bien entendu de la Chine, mentionne-t-elle. Donc le fait qu’elle ne respecte pas les règles internationales, qu’elle a une rhétorique de plus en plus agressive.»

L’ingérence chinoise était également au menu.

«C’est moi qui a amené ce sujet-là parce que c’est préoccupant, continue-t-elle. On va toujours être là pour défendre notre démocratie, défendre notre souveraineté comme pays. Avec mes collègues on peut partager ce qu’on vit et les pratiques qu’on met en place.»

Ce sujet avait également été abordé avec son homologue chinois.

«Je lui avais aussi certainement parlé de la question de l’ingérence, pour essentiellement dire que si les diplomates ne respectent pas la convention de Vienne, ce n’est pas compliqué, moi je n’hésiterai jamais à les expulser», partage-t-elle.

Selon la ministre, le maintien d’un dialogue avec la Chine demeure toutefois très important.

«On est en compétition et on va contester le gouvernement chinois sur des questions, mais aussi sur certains points, on sait qu’on est capable de coopérer, avance-t-elle. C’est important parce que ce qui est en jeu, c’est la sécurité internationale.»

Le climat tendu en Asie fait en sorte qu’elle compte passer plus de temps dans cette partie du monde au cours des prochains mois.

«On est aussi un pays du pacifique, dit-elle. C’est pourquoi on doit regarder vers l’Ouest, qu’on doit travailler avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, et les États-Unis. On doit s’occuper du pacifique nord qui est vraiment dans notre voisinage.»

Voyez l’intégralité de l’entrevue de Mélanie Joly dans la vidéo ci-dessus