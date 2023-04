Tournoi d’échecs: un homme porte un niqab pour jouer chez les femmes

Un joueur d’échecs a porté un niqab, le voile intégral qui ne laisse apparaître que les yeux et porté par les femmes musulmanes, pour jouer dans la catégorie féminine lors d’une compétition au Kenya.

Stanley Omondi a réussi à jouer et à gagner contre Gloria Jumba et Ampaira Shakira, ce qui a éveillé les soupçons, selon Fox News.

Le président de Chess Kenya Bernard Wanjala a affirmé qu’une personne portant le niqab avec le visage couvert est commun, mais qu’un joueur réussisse à battre deux des plus grandes joueuses du monde, ça c’est inhabituel.

«On n’avait pas de soupçons au début, parce que porter le niqab est normal», a déclaré Wanjala. «Mais au fur et à mesure, on a remarqué qu’il battait des joueurs très forts ... et il aurait été très surprenant d’avoir une nouvelle personne, qui n’a jamais joué en tournoi [être très forte]».

Le président a également ajouté que Omondi portait des chaussures «masculines» et n’a pas parlé du tournoi.

Les responsables du tournoi ont d’abord eu peur d’arrêter le joueur pour ne pas risquer des accusations de profilage. Omandi s’était finalement enregistré sous le nom de Milicent Awour et a admis sa transgression dans une lettre, clamant des «besoins financiers». Le joueur a également affirmé qu’il était prêt à accepter les conséquences.