TVA: Josée Deschênes dans un registre plus dramatique dans «Indéfendable»

Josée Deschênes est en mode comédie ces jours-ci. Quand nous lui avons parlé vendredi dernier, elle se rendait en studio pour les ajustements finaux de ses costumes de La petite vie, le tournage des six nouveaux épisodes originaux se mettant en branle dimanche prochain.

Elle répète aussi ses répliques de la comédie Le père Noël est une ordure, pièce qui sera présentée dès le 30 juin à la Maison des arts Desjardins de Drummondville.

Mais comme toute comédienne, celle qui a été révélée grâce à son rôle de «Creton» dans l’œuvre de Claude Meunier souhaite défendre des rôles variés. Elle était excellente dans la comédie dramatique Audrey est revenue sur Club illico – elle dit être «en amour» avec Mireille, son personnage –, et joue maintenant dans un tout autre registre, beaucoup plus dramatique, dans la quotidienne Indéfendable.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Elle y campe la juge Clara Fortin, qui traverse du côté des accusés après avoir tué son mari d'une balle alors que ce dernier se battait avec un intrus dans leur maison. Elle affirme que c’est une erreur, qu’elle visait bel et bien l’inconnu qui s’en prenait à son conjoint, alors que la police prétend qu’il s’agit d’un geste délibéré, comme il n’y a pas de traces d’effraction ni de lutte. Heureusement, elle peut compter sur les services de Me André Lapointe (Michel Laperrière) et de Me Léo MacDonald (Sébastien Delorme) pour la défendre.

«Mon personnage vit une descente aux enfers. Je trouvais ça intéressant de jouer une femme respectable qui, tout à coup, se retrouve de l’autre côté. C’était un beau défi et c’est un beau personnage de 60 ans aussi», a dit Josée Deschênes en entrevue avec l’Agence QMI.

La comédienne connaît bien entendu l’issue du procès, mais ça l’amuse de regarder les épisodes avec son conjoint. «Il se pose des questions et je le sens sur le bout de sa chaise. Je trouve que c’est bien amené comme cause et c’est plus compliqué que ce qu’on pense», a-t-elle ajouté.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

La juge risque de tout perdre si elle est reconnue coupable. Sa vie est déjà chamboulée par la mort de son mari et sa réputation donc même si elle devait être innocentée, elle ne sera plus respectable comme elle l'était.

Les auteurs d’Indéfendable s’amusent à nous lancer sur toutes sortes de pistes. La juge Fortin est en colère quand on fait plus ample connaissance avec elle. Elle dit même à son mari, Clément Sirois (Michaël Kelly), de quitter leur chambre, car elle pourrait le tuer avec un oreiller s’il ne prend pas ses distances. On ignore alors ce qui ne va plus entre eux.

Dans l’épisode de jeudi dernier, on a compris, grâce à la détective privée Claude Gagnon (Nathalie Madore), que le mari de la juge avait un téléphone secret pour communiquer avec son fils... illégitime, Justin. Voilà un possible alibi qui pourrait donner de l’essence à la Couronne pour faire condamner la juge.

Retour de La petite vie

Sinon, la comédienne de 61 ans est heureuse de retrouver sa gang de La petite vie, dont Marc Labrèche, qui campe son mari dans la série culte. Ils font la lecture des six nouveaux épisodes, mardi et jeudi, et tourneront un épisode chaque dimanche au cours des six prochaines semaines, en vue du dévoilement sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la prochaine saison.

«Les nouveaux textes sont dans l’esprit des premiers que Claude Meunier écrivait, dans le sens où il n’y a presque pas d’invités. Ça se passe vraiment entre nous, la famille. Moi, personnellement, je pense que c’est ce que les gens aimaient.»

Produite par Pixcom, la quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19h à TVA. La première saison prend fin le jeudi 27 avril et les tournages de la deuxième mouture sont déjà en cours depuis la fin mars.