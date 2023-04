Un bilan encourageant pour le Canadien

Après 82 matchs, dans le cadre d’une saison marquée par plusieurs imprévus, par des événements qui ont fait en sorte que le processus de développement a subi plusieurs modifications, il est temps de remettre les cartons d’évaluation.

Il y a plusieurs facteurs à considérer quand vient le temps de plonger dans les faits marquants de la saison et dans l’analyse des effectifs. Les statistiques ne peuvent donner une idée bien précise des performances individuelles tellement les changements constants au niveau des effectifs ont modifié la donne. N’oublions pas que 39 joueurs ont endossé l’uniforme.

Par conséquent, il s’agit d’une saison où l’on doit s’arrêter sur les points positifs tout en gardant en perspective que le programme de relance est bien lancé, mais les décideurs réalisent que le travail pour remettre l’équipe sur les rails sera plus exigeant que prévu.

Si Kent Hughes peut jouer quelques tours de magie au cours de l’entre-saison, comme il l’a fait l’an dernier, le Canadien pourra envisager la prochaine saison avec un certain optimisme.

Mais, attention, de là à penser à une participation au tournoi printanier de 2024, ça demeure un défi qu’il faut regarder avec beaucoup de réserve. Des modifications importantes nécessitent une intervention audacieuse de Jeff Gorton et Kent Hughes.

La culture a changé quelque peu, mais pour vraiment respecter les attentes, certains patineurs devront partir, d’autres, déjà bien installés dans le vestiaire, devront démontrer qu’ils ont appris dans l’adversité d’une saison marquée par les imprévus.

Les décideurs ont un travail colossal qui les attend. Sauront-ils trouver tous les éléments pour donner plus de lustre à leur programme ? Pourront-ils donner plus de flexibilité à leur plafond salarial ? Obtiendront-ils la possibilité de recruter un jeune joueur capable de percer la formation dès l’an prochain ? Difficile à prédire, mais ce qu’on entend de la part des recruteurs et des spécialistes, c’est que le repêchage de juin sera l’un des plus attrayants des dernières années.

Rien d’excitant

Sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, une façon rapide de gravir les échelons, si bien entendu, on possède une évaluation juste des joueurs disponibles, il y a quelques noms intéressants, comme je l’avais souligné dans une chronique précédente. Les noms de Pierre-Luc Dubois et de Timo Meier ont de quoi attirer l’attention, mais il y a un hic : ils sont des joueurs autonomes avec compensation.

Donc, sortons les cartons d’évaluation.

Ils seront de retour

› Nick Suzuki : avec une équipe en bonne santé, il aurait terminé la saison avec une moyenne d’un point par match.

› Cole Caufield : reste à trouver un terrain d’entente sur les modalités d’une entente. Pour combien de saisons ? La question est au cœur des discussions.

› Josh Anderson : il connaissait ses meilleurs moments avec le Canadien avant de subir une blessure.

› Kirby Dach : une belle surprise. Il a signé une nouvelle entente l’an dernier.

› Jake Evans : souvent blessé... mais pour l’instant, un poste lui sera confié.

› Brendan Gallagher : un long contrat l’attache à l’équipe. Est-il un bon retour sur investissement ? Depuis trois ans, sa carrière laisse planer plusieurs interrogations.

› Rafaël Harvey-Pinard : une belle trouvaille. Un joueur passionné.

› Juraj Slafkovsky : pour l’instant, il a sa place.

› Justin Barron : un défenseur de soutien.

› Kaiden Guhle : une valeur sûre.

› Jordan Harris : un joueur intelligent.

› Mike Matheson : une grande surprise.

› David Savard : un grand frère pour une jeune brigade défensive.

› Arber Xhekaj : il a un rôle important à jouer au sein de la formation.

› Jake Allen : il possède un contrat pour l’an prochain.

› Samuel Montembeault : Un gardien qui s’est amélioré.

› Johnathan Kovacevic : il a encore deux autres années à son entente de 766 667 $ par saison

Dans l’incertitude

› Joel Armia : on ne sait jamais à quoi s’attendre. Contrat de 3,4 millions $. Peut-il faire partie de la solution ? On en doute.

› Alex Belzile : il mérite tout au moins un contrat de la Ligue nationale.

› Mike Hoffman : la culture ne passe pas par Hoffman. Qui veut d’un joueur qui ne justifie surtout pas un salaire de $4,5 millions.

› Michael Pezzetta : la compétition à l’intérieur de l’organisation pourrait lui causer des ennuis. Joueur autonome avec compensation.

› Chris Wideman : il n’y a pas de poste vacant pour lui. Encore une autre année à son entente. Salaire : 762 500 $.

› Joel Edmundson : Encore une autre saison à son entente. Un vétéran, mais qui ne parvient pas à compétitionner contre les équipes rapides.

Partis ou à rabais

› Jonathan Drouin : son contrat prend fin, va-t-on lui faire une offre ? Il serait étonnant qu’on en arrive à cette conclusion surtout avec une masse salariale qui fausse l’équation.

› Sean Monahan : le garder pour une saison ? Pourquoi ?

› Chris Tierney : il était de passage.

› Rem Pitlick : encore une année à son entente (1 100 000 $), mais pas de place dans la formation.

› Christian Dvorak : un cas particulier. Il peut toujours contribuer aux succès de son équipe dans un rôle bien particulier, mais si une offre est proposée à Kent Hughes, il serait étonnant qu’il refuse l’invitation. Encore deux autres années à son entente de 4 500 000 $ par saison.

› Denis Gurianov : il a gardé les mêmes habitudes qu’à Dallas. Son taux au niveau de la compétition est peu élevé. Va-t-on lui faire une offre qualificative de 3 000 000 $ comme l’exige le règlement ? Un risque énorme, s’il en est un.

L’inévitable

› Paul Byron qui devrait prendre sa retraite.

› Comment gérer le statut de Carey Price ?

Un travail apprécié

› Martin St-Louis et son groupe ont effectué de l’excellent travail derrière le banc et dans le développement des jeunes joueurs. Peut-être que les résultats ne sont pas très reluisants, mais pouvait-on faire mieux avec une équipe devant subir des changements à chaque match ?

St-Louis, à sa première saison complète, a été patient, il a aussi été un entraîneur compréhensif. Il a bien guidé cette jeune troupe, et il a donné beaucoup de responsabilités à chacun des patineurs.

Les nouveaux venus ont appris rapidement, ils ont vécu des expériences uniques, ils ont profité des conseils des entraîneurs, bref, St-Louis et son groupe ont agi comme il se doit dans un tel contexte.

› Jeff Gorton et Kent Hughes : ils ont respecté la consigne, celle qu’ils ont concoctée. À eux maintenant de passer aux actes. Ils doivent donner un autre élan à cette formation. Ils doivent lancer la phase deux du programme de renouvellement en s’assurant que le plafond salarial leur donnera plus d’options. Ils devront se montrer très vigilants sur le marché des transactions. Ils pourront également profiter d’une position intéressante dans le cadre du repêchage des joueurs amateurs.

Ils n’ont pas le choix.