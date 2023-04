Un homme d'affaires australien arrêté pour avoir vendu des renseignements à la Chine

Un homme d'affaires australien a été inculpé et incarcéré pour avoir vendu des renseignements à des espions chinois présumés, a-t-on appris lundi lors d'une audience devant un tribunal de Sydney.

Alexander Csergo, 55 ans, installé à Shanghaï depuis 2002, est accusé par la police de s'être vu remettre par deux agents chinois une «liste de courses» de renseignements à leur fournir moyennant finances, selon le parquet.

«Il a fait cela pour de l'argent liquide qui lui était remis dans des enveloppes scellées», a affirmé le procureur Connor McCraith devant le tribunal. Selon lui, les renseignements demandés portaient sur les mines de lithium et de fer australiennes et sur le pacte de sécurité AUKUS, conclu en 2021 entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Selon l'acte d'inculpation lu à l'audience par le juge Michael Barko, Alexander Csergo, qui travaillait dans la publicité, le marketing et l'analyse de données, était «bien introduit» dans les milieux d'affaires chinois et «a participé à plusieurs rencontres en personne dans des cafés à Shanghaï» à partir de 2021 avec les deux espions chinois présumés.

Il a été arrêté vendredi au domicile de sa mère à Sydney, inculpé «d'interaction téméraire avec l'étranger» - un crime passible de 15 ans de prison - et placé en détention provisoire sans possibilité de caution.

Son avocat, Bernard Collaery, a soutenu pour sa part que M. Csergo n'avait fourni aux deux agents chinois que des renseignements publics, dans le cadre d'une mission de consulting.