3e lien: la coalition souligne une victoire importante

La mobilisation contre le 3e lien estime qu’il s’agit d’une victoire importante pour l’opposition si la CAQ abandonne sa promesse d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.

• À lire aussi: 3e lien: le gouvernement Legault abandonne les voitures et mise sur le transport collectif

Si l’annonce se concrétise jeudi, le 3e lien sera finalement dédié entièrement au transport collectif, a appris notre Bureau parlementaire.

En écartant la portion autoroutière de son troisième lien, le gouvernement choisirait plutôt de se concentrer sur le transport en commun.

Pour la coalition Non au troisième lien, il s’agit d’une sage décision du gouvernement et d’une victoire d’importance pour la mobilisation.

« Nous avons hâte d’en savoir plus et d’étudier la nouvelle proposition en détails, mais une chose est sûre. Si le gouvernement abandonne la portion autoroutière du troisième lien, c’est non seulement une bonne décision, mais surtout une grande victoire pour la mobilisation de la population, des organismes, des experts et de tous les membres de la société civile qui ont fait valoir à travers les années les impacts désastreux qu’aurait eu ce projet », ont déclaré par voie de communiqué les membres de la Coalition Non au troisième lien.

La coalition nationale Non au troisième lien a été initiée en mai 2021 par Accès transports viables, le Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Trajectoire Québec et Vivre en Ville.

« Une erreur »

Plusieurs autres réactions se sont ajoutées mardi après-midi.

Le député de Taschereau et responsable solidaire en matière de Transport, Etienne Grandmont, s’est également réjouit.

« Enfin, la CAQ reconnaît que son projet d'autoroute sous le fleuve était une erreur ! La région de la capitale mérite un projet de transport collectif qui répond aux besoins et qui est appuyé par les experts. »

Même son de cloche pour le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti. « On a travaillé fort. Ça a porté fruit », a-t-il écrit.

Enfin, le cabinet du maire de Lévis a mentionné que Gilles Lehouillier ne réagira pas avant l’annonce officielle du gouvernement.

Caire muet

De son côté, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a aussi critiqué rapidement ce changement de cap.

« La position de la CAQ sur le 3e lien s’apparente maintenant à notre position de la plus récente campagne.

Quant à Éric Caire, qui mettait son siège en jeu pour ce projet, il n’a pas émis de commentaire pour l’instant.

À Québec, l’ancien conseiller municipal Jean Rousseau avait proposé en 2020 de faire un 3e lien sans voitures.

Ce dernier voulait notamment fusionner les réseaux de la capitale et de Lévis, en plus de retirer les automobiles d'un 3e lien.

Le député Pierre Paul-Hus, au nom du caucus québécois du Parti conservateur du Canada, déplore cette décision de la CAQ.

« Nous respectons la décision du Québec, mais nous regrettons que le projet n’inclue aucune voie réservée aux automobilistes. Contrairement aux libéraux, un gouvernement Poilievre aurait participé à ce projet plutôt que de s’y opposer », a-t-il indiqué.