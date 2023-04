GUAY, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 avril 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Yvon Guay, époux de Colette Bilodeau, fils de feu Georges Guay et Pierrette Bissonnette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Pierre et Alexandre; ses frères : Daniel (Francine) et Stéphane (Johanne Cormier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau : Denise, Claudette (Réal Landry), Suzanne (feu Réal Martel), Fernande (André Lavoie), feu Jeannette, Yvon (Laurette), Nicole (Gilles Provencher), Diane (Yvan Vallière), Rosaire (Solange Fortier) Jocelyne (Richard Bélanger), Jean-Marc (Martine Boutin), Michel (Audette Brochu) et Maryse; son neveu : Sébastien Guay (Mélanie Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 21 avril 2023 à compter de 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".