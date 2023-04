BARTHELOT, Dola (Dodo)



À l'hôpital St-Sacrement, le 13 avril 2023, à l'aube de ses 74 ans, est décédée madame Dola Barthelot, conjointe de feu monsieur Émile Villeneuve. Elle était la fille de feu dame Emma Eva Lapointe et de feu monsieur Arthur Berthelotte. Elle demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale jeudi 20 avril 2023 de 18h à 21h30 ainsi que le vendredi 21 avril 2023 de 10h30 à 13h.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise, Danielle, Denis (Evelyne), Suzanne (Karl); ses petits-enfants: Allyson, Kevin, Meghann, Delphyne, Jakob; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Villeneuve et Rouleau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis.es et Luckette, son petit chien. Elle est allée rejoindre ses parents ainsi que ses frères et sœurs: Merie, Simonne, Edouard, May, Elmer (Titi), Benoît et Johnny.