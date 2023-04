Avec Barbada à l’animation: le Gala SOCAN honorera Jean-Pierre Ferland, Plume Latraverse et Ginette Reno

Jean-Pierre Ferland, Plume Latraverse et Ginette Reno recevront des Prix Distinction lors du Gala SOCAN de Montréal, qui sera animé par la drag queen Barbada.

La 33e édition de cette remise de statuettes, qui aura lieu le 7 mai, à la TOHU, à Montréal. Une centaine de prix seront distribués afin d’honorer le talent de créateurs et d’éditeurs de musique de la Belle Province. Et ce sera un retour en présentiel après deux ans de célébrations en ligne.

Parmi les Prix Distinctions, Jean-Pierre Ferland recevra le Prix Empreinte culturelle de la SOCAN «pour son hymne à l'espoir et à l'émancipation d'un peuple "Un peu plus haut, un peu plus loin"». Le Prix Hommage de la SOCAN ira à Ginette Reno, celle qui nous a souvent donné des frissons en chantant justement cette pièce de Ferland. Plume Latraverse acceptera pour sa part le Prix Excellence pour sa longue carrière.

Les Prix Classiques de la SOCAN célébreront par ailleurs les chansons suivantes, bien connues des Québécois: «Amalgame» des Respectables, «Balade à Toronto» de Jean Leloup, «La Désise» de Daniel Boucher, «On jase de toi» de Noir Silence, «Parce qu'on vient de loin» de Corneille, «Point de mire» d'Ariane Moffatt, «Rêver mieux» de Daniel Bélanger et «Toune d'automne» des Cowboys Fringants.

Les Prix Auteur-compositeur seront attribués à deux tandems, soit Roxane Bruneau et Mathieu Brisset ainsi que Banx & Ranx.

Le Prix Partenaire en musique de la SOCAN sera offert conjointement à Télé-Québec et à Sphère Média pour souligner «leur engagement continu» dans le cadre de l’émission «Belle et Bum», dont la 20e saison a été diffusée cette année à l'antenne de Télé-Québec.

Le Prix Compositeur de musique à l'image sera remis à Nathalie Bonin et à Cristobal Tapia de Veer. Le travail de la compositrice Nathalie Bonin a brillé dans le documentaire primé «Women Warriors: The Voices of Change», alors que le multiinstrumentiste Cristobal Tapia de Veer s'est illustré pour son travail pour la deuxième saison de la série acclamée par la critique «The White Lotus». Il a même remporté un prix aux Primetime Emmy Awards pour ce projet.

Le Prix Éditeur ira à Éditions Bloc Notes Musique et le Prix International soulignera l’œuvre des producteurs musicaux montréalais Demy & Clipz, qui sont notamment derrière le succès mondial «La Corriente», du rappeur et un acteur portoricain Bad Bunny. La pièce a cumulé plus d'un milliard d'écoutes sur les plateformes dans le monde.