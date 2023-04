Catherine Fournier: la combattante

On sait que cela prend du courage à n’importe quelle victime d’agression sexuelle de dénoncer le crime. On imagine que lorsqu’on est une personnalité publique, c’est encore plus lourd à porter, à plus forte raison lorsque notre agresseur est une personnalité politique très appréciée de son milieu.

Mme Fournier est actuellement la mairesse de Longueuil. Elle est une des politiciennes les plus talentueuses de sa génération. On imagine difficilement qu’une personne aussi forte et aussi déterminée puisse être victimisée. Mais hélas! La preuve que cela peut arriver à n’importe qui.

Évidemment, c’est aujourd’hui que la victime décide de dévoiler son identité. Elle aurait pu choisir de maintenir l’interdit de publication artificiel. Parce qu’il faut dire que c’était une information qui s’était largement propagée dans les cercles politiques. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle a décidé de lever la visière, mais j’imagine que maintenant que la poussière est retombée, que l’agresseur a été reconnu coupable et qu’il a purgé une peine de prison, elle veut que son histoire puisse nous sensibiliser à ce genre de crime, même auprès des cercles de pouvoir.

Je le redis, ça prend du courage. Parce qu’il y a toujours un risque associé à cette décision. Mme Fournier est une politicienne aguerrie malgré son jeune âge et elle sait parfaitement qu’en politique, les apparences, les rumeurs et les jugements de valeur peuvent avoir un impact gigantesque sur une carrière. Comment la population va-t-elle la percevoir, et ses électeurs en particulier? Que va signifier son nom, «Catherine Fournier», pour le commun des mortels: est-ce qu’aujourd’hui Catherine Fournier, la talentueuse mairesse de Longueuil, est devenue Catherine Fournier, la victime d’Harold LeBel, dans l’esprit des Québécois? Je suis convaincue qu’elle ne voudrait pas que ce crime puisse la définir aux yeux du Québec.

Je ne doute aucunement de la bienveillance que témoignera la société québécoise à Mme Fournier dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Elle suscitera de la sympathie, de l’empathie et du respect pour la démarche qu’elle a entreprise. Toujours est-il que nous devrons nous forcer pour que désormais, Catherine Fournier soit décrite tout simplement pour ce qu’elle est: une brillante et courageuse femme politique qui nous inspire par sa force et sa résilience.