Ce joueur des Alouettes est le mieux rémunéré à sa position dans la LCF

Il n’y a aucun porteur de ballon qui touchera plus d’argent que William Stanback dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2023.

Mardi, le site web 3downnation a dévoilé les salaires des 15 demis offensifs les mieux rémunérés du circuit et le représentant des Alouettes de Montréal trône au sommet du groupe.

L’Américain de 28 ans est assuré de mettre la main sur 160 000 $ cette saison. Il pourrait également obtenir 10 000 $ supplémentaires s’il réussit à atteindre certains objectifs. Il recevra notamment un chèque de 3000 $ s’il est sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la LCF.

De plus, Stanback est assuré de toucher un boni de 25 000 $ s’il se présente au camp d’entraînement et qu’il réussit les examens médicaux.

Le deuxième porteur de ballon le mieux rémunéré du circuit canadien est Andrew Harris (Argonauts de Toronto), lui qui obtiendra un minimum de 140 000 $ en 2023.

Les coéquipiers de Stanback chez les Alouettes Jeshrun Antwi et Walter Fletcher occupent les neuvième et 12e rangs de ce palmarès. Ils toucheront au minimum 95 000 $ et 93 000 $, respectivement.

Le Québécois Sean Thomas-Erlington, des Tiger-Cats de Hamilton, gagnera 94 000 $. Il détient aussi une clause dans son contrat qui lui permet de toucher 800 $ pour tous les affrontements où il sera sur le terrain pour au moins 51 % des jeux offensifs des siens.

Et chez les quarts-arrière?

Un peu plus tôt cette semaine, 3downnation a aussi diffusé la liste des quarts-arrière les mieux payés de la LCF. Le pivot des Alouettes Cody Fajardo pointe au septième échelon avec une rémunération minimale de 371 000 $. Il pourrait obtenir jusqu’à 425 000 $ en fonction de ses performances.

Le quart-arrière Trevor Harris occupe quant à lui le troisième rang, et ce, en vertu d’un salaire garanti de 500 000 $. Rappelons qu'il a profité de son autonomie pour quitter les «Als» et se joindre aux Roughriders de la Saskatchewan en février dernier.

Le représentant des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros est le pivot le mieux rémunéré du circuit avec un salaire de 600 000 $.

