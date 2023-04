Remparts - Océanic: cette fois, les joueurs se chargent du spectacle

Beaucoup de choses avaient été dites par les deux entraineurs-chefs, Patrick Roy et Serge Beausoleil, au cours des derniers jours mais, mardi, ils ont laissé leurs joueurs parler sur la patinoire.

Dans un autre duel digne d'une rivalité de séries, les Remparts sont parvenus à prendre une avance de 3-0 grâce à une victoire de 4-3 en prolongation. Pier-Olivier Roy a mis un terme au débat lors de la première période de surtemps.

Les Remparts avaient pourtant pris les devants 3-0 mais ont laissé l'Océanic revenir dans le match notamment grâce à deux buts rapides de Luke Verreault en fin de deuxième qui faisaient 3-2, avant que Jacob Mathieu ne crée l'égalité dès la deuxième minute de la troisième.

Duel intense

Clairement, les événements des derniers jours ont fait en sorte de monter à nouveau le niveau d'intensité entre les deux formations et on en a eu la preuve tout au long du match, lors duquel de nombreux coups d'épaules ont été distribués. Les Remparts ont toutefois joué avec le feu à plusieurs reprises en prenant des pénalités d'indiscipline, qui ont permis à l'Océanic - et à la foule - de prendre du rythme.

Mais l'intensité a été beaucoup plus palpable sur la patinoire qu'après le match, alors que les deux entraineurs ont été beaucoup plus prudents dans leurs commentaires que lors des deux premiers matchs.

« Il va falloir être beaucoup meilleur dans cet aspect (la disipline), notait Roy. C'est correct, on a gagné et on est content de la victoire mais on est beaucoup trop high à certains moments. [...] Ils ne vont pas abandonner, on leur a donné du gaz. On a levé le pied de sur la pédale en fin de deuxième et on n'a que nous à blâmer. »

Dans les points positifs chez les Remparts, il faut encore noter le travail de Justin Robidas qui a préparé les deux premiers buts des siens, ceux de Mikaël Huchette et Nathan Gaucher, avant d'inscrire le troisième en désavantage numérique.

Une peau chèrement vendue

Avec un peu plus d'opportunisme, l'Océanic aurait pu se sauver avec la victoire lors du match no. 3. Physiques et engagés, ils ont donné du fil à retordre aux Remparts toute la soirée.

« On a joué un bon match, reconnaissait quant à lui Beausoleil. À 3-0, bien des équipes auraient pu se laisser aller mais je suis content de la façon dont on a réagi. Certes, on est déçu du résultat mais la façon avec laquelle on a bataillé, c'est quelque chose de très bien. »

Pour la deuxième fois en trois matchs, le gardien Patrik Hamrla a été retiré de la rencontre, mardi, après avoir cédé trois fois sur 12 tirs. En relève, Gabriel Robert a bien fait, bloquant 25 des 26 lancers auxquels il a fait face.

« Il a été très bon, je suis fier de lui, notait Beausoleil. Patrik n'a pas été bon. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Il s'en met beaucoup sur les épaules. Il voulait nous donner le meilleur hockey possible et s'y est peut-être moins bien pris dans sa préparation. »

Le match no. 4 aura lieu mercredi à Rimouski. Les Remparts auront alors l'occasion de compléter le balayage.