Comment le CH a pu convaincre Ginette Reno en 2014

Michel Therrien a ramené de vieux souvenirs lors de son segment à l’émission «JiC», sur les ondes de TVA Sports, mardi.

L'ancien entraîneur du Canadien de Montréal a expliqué que c'était lui qui avait eu l'idée d'amener Ginette Reno pour chanter l'hymne national avant les matchs des séries en 2014.

«L'histoire de Ginette, c'est une idée de moi et Sylvain Guimond. J'explique mon plan à Marc Bergevin. Il trouve ça extraordinaire et on présente ça à Geoff Molson. Il trouvait ça bon. On est allé rencontrer Jacques Aubé du groupe evenko qui devait s'en occuper. J'avais tout un plan en tête.»

Therrien admet toutefois que la chanteuse avait d'abord refusé et qu'il avait été dans l'obligation de sortir le grand jeu pour la convaincre.

«Au début, elle a répondu à Jacques Aubé que ça ne l'intéressait pas en raison de sa santé. Moi, je voulais absolument avoir Ginette. On a donc fait une conférence avec Ginette et Sylvain Guimond. Je lui ai expliqué que c'était la chanteuse que les gens aimaient le plus au Québec et qu'elle ferait lever le Centre Bell.»

Celui qui a également dirigé les Penguins de Pittsburgh conserve d'excellents souvenirs de ce parcours en séries éliminatoires et est reconnaissant envers Ginette Reno d'avoir embarqué dans l'aventure.

«J'allais la voir quand elle faisait des tests de son. J'allais toujours la saluer et la remercier. Elle nous donnait des moments magiques. J'en parle et j'en ai encore des frissons.»