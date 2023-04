Comment un esprit peut être biaisé

Contrairement à vous, « je me dis bravo pour ma prétention », car elle tend vers ce qui est juste et vrai. Quant à ce que vous dites avoir appris sur l’attitude à adopter pour mieux comprendre les autres, force m’est de constater que ça vous a manqué dans la réponse que vous me donnez.

En ce qui concerne la définition de l’aide médicale à mourir, je vous signale que ce n’est pas en enrobant un morceau d’excrément dans du papier doré que ça devient un bonbon au chocolat. On peut détester l’hypocrisie, le mensonge, la fourberie, toutes ces feintes d’honnêteté, sans pour autant se soustraire de l’amour qu’on se doit d’avoir pour tous.

Donc quand je dis que vous êtes aveugle, que vous dirigez les autres sans savoir où vous allez, que vous êtes une ignorante qui parle comme si elle savait, cela ne signifie aucunement que je vous déteste. Ça dit juste ce que ça dit, sans plus. Même si je tiens des propos qui peuvent s’avérer offensants ou chagrinants, j’en conviens.

Je n’ai rien contre l’euthanasie, l’aide médicale à mourir ou l’avortement. Mais je m’insurge contre l’esprit de ceux qui en défendent les vertus ou qui en propagent l’usage. À tout œil, le ciel montre toujours ce qu’un grain de sable humide cache. Ce petit grain qu’est la montagne des siècles, dont chaque jour qui se lève est une porte qui s’ouvre sur un don, où il nous est demandé de remettre ceux qu’on a reçus.

G.D.

Votre dernier paragraphe en dit beaucoup sur votre état de confusion. Car après avoir comparé l’aide médicale à mourir à un morceau d’excrément enrobé dans du papier doré, comment pouvez-vous dire que vous êtes d’accord avec son application ?