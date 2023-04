Piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy: des craintes concernant le stationnement et le déneigement

Le retrait de deux voies de circulation et l’ajout d’autant de pistes cyclables sur le chemin Sainte-Foy n’ont pas provoqué de levée de boucliers de la part des commerçants et des résidents du secteur, qui émettent toutefois quelques craintes, notamment concernant le déneigement et le stationnement.

• À lire aussi: Québec a évolué par rapport aux pistes cyclables, croit le bras droit de Marchand

• À lire aussi: Chemin Sainte-Foy: deux voies de moins aux autos pour implanter un lien cyclable quatre saisons

Personne n’a déchiré sa chemise parmi les quelque 25 participants à une séance d’information concernant l’aménagement d’un lien cyclable sur un tronçon de 2,4 km sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues de Vimy et des Érables, hier matin.

Courtoisie Ville de Québec

L’une des principales inquiétudes concerne surtout le retrait de 136 cases de stationnement par la Ville, dont 67 dans la zone commerciale de ce tronçon. Même si on compte allonger la durée de stationnement dans les cases des rues voisines, des commerçants craignent que ça ne réponde pas au besoin de leurs clients.

«Convertir les parcomètres en stationnements gratuits ça ne rajoute pas de stationnements, ils sont déjà là», a fait valoir Vincent Jobin, de la boutique Élysée Fleurs.

Ce dernier aimerait voir des stationnements de moins de 30 min être ajoutés, puisque les clients de son commerce et des autres boutiques dans les alentours font «souvent juste du pick up».

Un commentaire qui a aussi trouvé écho auprès d’Étienne Morin, propriétaire de la boulangerie Boule Miche.

Déneigement

Les citoyens ont aussi émis des doutes quant aux difficultés du déneigement en hiver. Rappelons que la nouvelle piste cyclable, qui sera ouverte pour la rentrée scolaire, sera utilisable à l’année et délimitée par des bollards.

«En ce moment, quand il y a du déneigement des trottoirs dans la rue et de la rue vers le trottoir, je crois que ça dépasse la largeur des bollards », a fait remarquer Étienne Morin.

«Quand ça coince ici, ça coince d’aplomb. [...] En particulier quand il y a des tempêtes de neige, ça devient infernal», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il y a là un enjeu de sécurité, particulièrement avec le passage de véhicules d’urgence.

La Ville de Québec a toutefois tenu à le rassurer, puisque l’espace suffisant a plusieurs places, affirme-t-on.

«Certains endroits, on est un peu plus serrés, mais ce sont des points spécifiques. À ces endroits, on a à peu près 60 cm de zone tampon. On est quand même supérieur aux normes que le déneigement nous demande», a précisé Véronique Samson, conseillère en planification du transport au service de la panification, de l’aménagement et de l’environnement.

L’enjeu de la livraison

L’enjeu de la livraison de marchandises a aussi été abordé en fin de séance, puisque certains commerçants reçoivent «trois ou quatre livraisons par jour», a rappelé Vincent Jobin.

La Ville n’a toujours pas statué sur la façon dont les livraisons pourront être faites, a répondu Mme Samson, qui invite les commerçants à remplir les questionnaires prévus à cet effet. «On va vraiment traiter vos réalités personnelles un par un. [...] C’est sûr qu’on ne va pas bloquer la livraison à votre commerce», a-t-elle expliqué.

La propriétaire de la librairie-café Le Mot de Tasse a pour sa part plaidé en faveur de l’ajout de supports à vélo sur l’artère et a même offert d’en installer devant son commerce.

Bon pour l’économie locale

Le projet de piste cyclable à l’année sur le chemin Sainte-Foy aura des bienfaits sur le commerce local, a également plaidé la Ville en début de séance.

Selon une étude de Vélo Québec datant de 2022, l’ajout d’un lien cyclable sur une rue commerciale amène une hausse de visites de 37% et fait bondir les ventes au détail de 35%. Les dépenses moyennes grimpent aussi de 19%.