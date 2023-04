Du renfort de qualité pour l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado pourra compter sur les services du défenseur Cale Makar mardi soir, lors du premier affrontement de la série contre le Kraken de Seattle.

Le joueur-vedette a raté les sept derniers matchs des siens en saison régulière, et ce, en raison d’une blessure au bas du corps. En 2022-2023, il a aussi été contraint de s’absenter pour une période de 10 parties entre le 9 février et le 1er mars, ainsi que pour quatre rencontres entre le 18 et le 24 janvier.

«Je pense que Cale sera reposé», a déclaré l’entraîneur-chef Jared Bednar, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Il a manqué beaucoup de matchs. Il se sent bien. Il a passé du temps sur la glace la semaine dernière et s’est assuré d’être prêt pour les séries éliminatoires.»

En 60 parties cette saison, Makar a touché la cible à 17 reprises et fourni 49 mentions d’aide pour 66 points.

Son retour à l’action est une excellente nouvelle pour les «Avs». L’Albertain de 24 ans avait été un facteur clé de la conquête de la coupe Stanley de l’équipe du Colorado l’an dernier. Le récipiendaire du trophée Conn-Smythe avait amassé 29 points en 20 parties éliminatoires.