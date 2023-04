Gérald Nicolas évite la prison dans son dossier de partage d’images intimes

Accusé de terrorisme dans une autre affaire, le Lévisien Gérald Nicolas évite la prison pour avoir envoyé deux photos coquines d’une ex-compagne, mais devra malgré tout faire 240 heures de travaux communautaires pour partage d’images intimes.

Dans sa décision rendue mardi, la juge Sarah-Julie Chicoine a insisté sur le fait qu’elle n’achetait aucunement les remords de l’accusé, ajoutant que sa responsabilité criminelle était entière. La magistrate a ainsi balayé la suggestion de la défense qui réclamait une absolution inconditionnelle pour M. Nicolas.

Or, si la couronne proposait 90 jours d’emprisonnement, la juge n’a pas non plus estimé que l’emprisonnement était nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation visés par le système de justice. En plus de ses 240 heures de travaux communautaires, l’homme sera sous le coup d’une probation pour une période de deux ans où il lui sera notamment interdit d’entrer en contact avec sa victime.

Conjointe «instrumentalisée»

Gérald Nicolas avait plaidé coupable en août 2022 du partage de deux photos intimes d’une ancienne compagne. La relation avec cette dernière s’était dégradée lorsqu’elle avait appris que l’accusé menait une double vie et entretenait une relation avec une autre femme.

Cette dernière, Lisbeth Paulino Valenzuela, était d’ailleurs coaccusée dans le dossier. La juge Chicoine lui a octroyé une absolution inconditionnelle, déplorant qu’elle ait été instrumentalisée par son conjoint pour la mener à poser un geste criminel.

Après avoir reçu les deux photos de la victime de Gérald Nicolas, ce dernier a insisté pour qu’elle les transfère à son tour à des proches de la femme. Les conséquences sur la vie de celle-ci, de confession musulmane, ont été importantes a souligné la juge Chicoine.

«Elle se prive de contacts avec sa famille, elle craint pour sa sécurité», a expliqué la magistrate, rappelant que la victime avait dit craindre un crime d’honneur.

Des propos «révélateurs»

Dans sa décision, la juge a soulevé des propos de Gérald Nicolas qu’elle a qualifié de «révélateurs» quant à la gravité qu’il accorde aux gestes qu’il a posés.

«Je le cite : ‘’Entre hommes, on s’échange toujours des photos. Des photos comme ça, j’en ai plusieurs, j’en ai juste envoyé au hasard’’. Ce passage surprenant est révélateur du peu d’importance au caractère hautement privé qu’il accorde à de tels clichés», a fait remarquer Sarah-Julie Chicoine, ajoutant qu’en s’exprimant ainsi, l’accusé admettait avoir commis son délit «dans d’autres contextes».

Des propos qui ont convaincu le tribunal que la réhabilitation de Gérald Nicolas et sa prise de conscience étaient «loin d’être acquises».

«Il doit être dissuadé de répéter ce type de comportement», a conclu la juge pour expliquer sa décision.

Dossier de terrorisme à venir

D’autre part, Gérald Nicolas sera de retour devant le tribunal le 5 juin prochain dans son autre dossier, où il fait face à une grave accusation de terrorisme.

L’homme de Lévis est soupçonné d’avoir voulu organiser un coup d’État en Haïti. Il fait face à trois chefs d’accusation d’avoir quitté le pays pour faciliter une activité terroriste, d’avoir facilité une activité terroriste et finalement d’avoir fourni des biens à des fins terroristes.

De son côté, Gérald Nicolas affirme être victime d’un coup monté dans cette affaire.

Le dossier reviendra devant la Cour supérieure pour fixer la date du procès.