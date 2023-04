Victoire en deuxième prolongation: «Ça prend du gaz pour être capable jouer autant», dit Frédérick Gaudreau du Wild

Un peu plus de 92 minutes de jeu étalées sur quatre heures et 10 minutes. Voilà le marathon auquel se sont livrés les joueurs du Wild du Minnesota et des Stars de Dallas, lundi soir, en lever de rideau de leur confrontation de premier tour.

Il était une heure du matin, heure de Dallas, lorsque Ryan Hartman a fermé les livres de cette rencontre, la plus longue de l’histoire du Wild.

«Ce le genre de match qui est tellement excitant, a lancé Frédérick Gaudreau, lorsque joint par le Journal. Tu investis tellement d’énergie dans une soirée comme ça que tu veux sortir avec la victoire.»

Au cours de cette rencontre, le Bromontois a foulé la surface de jeu pendant 21 mins 14s. Il s’agit sans surprise du match au cours duquel il a été le plus occupé.

Toutefois, ce n’est rien à côté de Matt Dumba et Jonas Brodin qui ont vu plus de 38 minutes d’action.

«Ça prend du gaz pour être capable jouer autant», a mentionné Gaudreau.

Et comment on maintient le niveau du réservoir le plus élevé possible?

«Il y en a plusieurs qui ont mangé des bananes. Personnellement, je trouve ça difficile de manger au milieu d’un moment comme celui-là. Je préfère m’assurer de rester hydrater avec différents types d’électrolytes», a expliqué l’attaquant de 29 ans.

Tout recommencer

Cela dit, c’est surtout les lendemains qui sont difficiles sur le système. Surtout pour l’équipe perdante. Gaudreau en sait quelque chose, lui qui avait été impliqué dans un autre match ayant nécessité la tenue d’une deuxième période de prolongation à l’époque où il portait les couleurs des Penguins.

«C’est certain que tu t’en ressens plus quand tu perds. Mais en même temps en séries éliminatoires, le momentum ne se transporte pas d’un match à l’autre.»

«Peu importe la façon dont tu gagnes ou tu perds, tout est à recommencer à zéro deux jours plus tard, a-t-il poursuivi. Tu dois aller chercher chaque pouce, chaque but, chaque petite victoire.»

Et parfois, il y a un danger à remporter un match aussi intense et émotif.

«Quand tu gagnes, tu es sur l’adrénaline accotée, mais il faut aussi que tu te ramènes au neutre, pour être capable de bien dormir et bien récupérer, a mentionné Gaudreau. Les Stars, eux, ils ne vont pas amener leur déception dans le deuxième match. Ils vont être prêts comme au premier.»

Fleury sur le banc

Pour amorcer cette série, Dean Evason a préféré envoyer Filip Gustavsson plutôt que Marc-André Fleury devant le filet de son équipe.

«Nous, on n’a pas de préférence, a lancé Gaudreau, se gardant bien de créer une polémique. Les deux ont été solides tout au long de la saison. Que ce soit Gus ou Flower, on se sent à l’aise et en confiance. On est choyé d’avoir un duo de gardiens comme celui-là.»

Puisque les deux hommes masqués ont alterné une bonne partie de la saison, on ignore quelle sera la suite. Cependant, pour le premier match, le Suédois a donné raison à son entraîneur en repoussant 51 des 53 tirs dirigés vers lui, ce qui lui a valu la deuxième étoile de la rencontre.