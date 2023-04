Ingérence chinoise: Katie Telford a joué la trappe

Ceux qui s’attendaient à une série de feux d’artifice lors du témoignage de la cheffe de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, sur l’ingérence étrangère ont sûrement été déçus.

Mme Telford n’a pas bronché. Elle a livré une performance terne, mais efficace pendant plus de 2 heures et 30 minutes.

Clairement, elle était prête. Disons qu’elle a utilisé à outrance de l’impossibilité pour elle de discuter des sujets concernant la sécurité nationale.

2722 jours

Katie Telford est la cheffe de cabinet de Justin Trudeau depuis 2722 jours. Elle a du millage derrière la cravate.

Elle sait tout ce qui se passe. Durant sa comparution, elle a tenté de minimiser son importance au sein de l’appareil gouvernemental et aussi dans les affaires du Parti libéral du Canada.

Cependant, on n’a pas une poignée dans le dos. Si le premier ministre doit prendre une décision importante sur un candidat ou reçoit des informations concernant l’ingérence étrangère dans notre démocratie, la cheffe de cabinet est dans la salle.

De plus, Mme Telford a également joué la carte de la pandémie pour nous expliquer pourquoi le gouvernement n’avait peut-être pas porté autant d’importance sur l’ingérence dans notre système démocratique.

Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas répondre. Mais, il y a des limites quand même.

David Johnston

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre va poursuivre son travail en convoquant d’autres témoins.

En revanche, la prochaine étape importante sera le 23 mai avec les recommandations de l’ancien gouverneur général.

Le témoignage de Mme Telford n’a pas nui, mais elle n’a pas non plus facilité la tâche de M. Johnston. Avec les non-réponses de la cheffe de cabinet de M. Trudeau, ça n’aide pas le sentiment de manque de transparence qui plane au-dessus du bureau du premier ministre.

Mme Telford aurait pu aider davantage la cause de son patron. Mais clairement, c’est M. Johnston qui va trancher et avec les révélations sur la fondation Trudeau, il est de plus en plus difficile d’éviter l’enquête publique.