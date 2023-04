Inondations : Six choses à faire pour se préparer

Qui dit printemps, dit également inondations en raison des niveaux d’eau qui montent et l’année 2023 ne fait pas exception, plusieurs secteurs étant déjà touchés par des débordements de cours d’eau.

Voici quelques conseils du gouvernement pour se préparer aux inondations

1. Préparer sa trousse d’urgence pour la maison

En cas de sinistre, il est important d’avoir une trousse contenant le nécessaire de survie pour trois jours. Cette dernière devrait contenir de l’eau potable (six litres par personne), de la nourriture non périssable, un ouvre-boite manuel, une radio à piles avec les piles de rechanges, lampe de poche avec batteries ou lampe à manivelle, un briquet ou des allumettes et des chandelles, ainsi qu’une trousse de premiers soins complète.

Il est d’ailleurs recommandé de vérifier annuellement le contenu de cette trousse d’urgence et de la conserver dans un endroit facilement accessible.

2. Faire son plan familial d’urgence

Les inondations pourraient rendre l’accès à votre domicile plus difficile, ce qui pourrait retarder l’arrivée des secours. C’est pourquoi il est important d’avoir un plan d’urgence. Ce dernier devrait comprendre le plan d’évacuation de la résidence et une liste de coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’urgence.

Il est aussi utile de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, si besoin.

Avoir une liste complet de vos biens dans un lieu sûr – comme au bureau – peut faciliter et accélérer les processus de réclamation après le sinistre.

3. Savoir si sa propriété est à risque

Il est possible de vérifier sur le web si votre maison est située dans une zone inondable. Si tel est le cas, il faut surveiller les niveaux d’eau ainsi que les prévisions météorologiques afin de prévoir le coup.

4. S’informer sur son assurance habitation

Ce n’est pas toutes les assurances habitation qui couvrent les dégâts causés par les inondations. Il est alors pertinent de vérifier si votre assurance couvre ce type de sinistre. «Certains assureurs proposent d’ajouter, au moyen de ce qui s’appelle un avenant, une protection qui couvre les dommages de ce type», a indiqué le gouvernement du Québec sur son site web.

5. Connaitre les rôles et responsabilités de chacun

Lors d’une inondation, il est important de répartir les tâches de chaque membre de la famille. Cependant, lors de sinistre, la municipalité se doit de venir en aide aux citoyens touchés.

6. Savoir quoi faire en cas d’alerte d’inondation

Afin d’être au courant des alertes d’inondation dans votre secteur, vous pouvez suivre les médias sociaux de votre municipalité et d’Urgence Québec ainsi que les médias régionaux afin de connaître l’état de la situation.

Lorsqu’une alerte d’inondation, il est important de protéger vos biens. Pour ce faire, vous pouvez ranger les objets en hauteur et même les monter à l’étage.

Afin de protéger votre maison vous pouvez installer des sacs de sable devant chaque entrée et ouverture de la maison, boucher le drain au sous-sol et même bloquer les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet anti-refoulement.

Pour avoir d’avantages d’information, il suffit de se rendre sur le site du gouvernement du Québec.