Le CF Montréal fait le plein de confiance en Championnat canadien

Loin de la Major League Soccer (MLS) et de ses nombreux pièges en ce début de saison, le CF Montréal s’est redonné un peu de confiance en dominant d’un bout à l’autre pour battre le Vaughan Azzurri 2 à 0, mardi au Stade Saputo, en huitième de finale du Championnat canadien.

Le Bleu-Blanc-Noir n’a qu’une victoire en sept matchs à sa fiche en 2023. Un duel contre l’équipe semi-professionnelle de l’Ontario était ainsi le bienvenu. Il n’a eu aucun mal à disposer de son adversaire du jour en marquant deux fois en cinq minutes en première mi-temps.

«Nous devons continuer à essayer, et si ça ne fonctionne pas, nous devons essayer encore, a indiqué l’entraîneur-chef Hernan Losada en conférence de presse. C’est la chose la plus importante pour ne pas perdre la confiance. Nous devons être fidèles à notre façon de jouer. J’ai beaucoup aimé la circulation du ballon aujourd’hui, elle était beaucoup plus rapide.»

Sean Rea a ouvert la marque à la 31e minute grâce à son premier but avec le CF Montréal. Sur coup de pied de coin, le milieu de terrain québécois a accepté la déviation de la tête de Gabriele Corbo avant de tirer sur sa deuxième touche. Sa frappe dans le coin inférieur gauche a eu raison de Gianluca Catalano.

«Je pense que ça va nous aider au niveau de la confiance. On a connu un début de saison assez difficile et c’est bien de qu’on aille ce match au milieu de la semaine pour prendre de la confiance», a mentionné Rea.

Quelques instants plus tard, le nouvel arrivé Ariel Lassiter a servi un centre parfait au rapide Sunusi Ibrahim, qui a doublé l’avance.

C’est l’Américain Logan Ketterer qui était devant le filet du CF Montréal. Il s’agissait d’un premier départ pour lui depuis son arrivée dans la métropole québécoise l’an dernier. Le gardien Jonathan Sirois profitait d’une soirée de congé.

C’est déjà un gros défi qui se dressera sur la route des hommes de Losada en quart. Le Toronto FC, bénéficiaire d’un laissez-passer en première ronde, accueillera son rival de toujours au BMO Field entre le 9 et le 11 mai.

En MLS, Montréal recevra la visite des Red Bulls de New York, samedi.