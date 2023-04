Inflation et pénurie de main d'oeuvre: le commerce de détail a le vent dans les voiles au Québec

Malgré un contexte inflationniste et de pénurie de main-d’œuvre, le commerce de détail a le vent dans les voiles au Québec où les ventes au détail ont totalisé 164,9 G$ en 2022, selon une récente étude.

Selon cette étude réalisée par le Groupe Altus pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), le Québec arrive au deuxième rang avec 8,5 % derrière l’Ontario où les ventes ont progressé de 10,8 % durant la même période.

Par secteurs d’activité, la palme revient aux concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles avec 25,6 % des ventes en 2022, suivis des magasins d’alimentation avec 19,8 %, selon les résultats de l’étude.

Les stations-service, les magasins de vêtements et les magasins de chaussures et accessoires vestimentaires ont aussi connu de meilleures performances de leurs ventes durant les deux dernières années avec respectivement 30,3 %, 23 % et 16,3 %.

«C’est réjouissant de constater que la grande majorité des secteurs ont connu une augmentation de leurs ventes entre 2021 et 2022, et ce, malgré un contexte peu favorable d’inflation», a indiqué mardi Damien Silès, directeur du CQCD.

«Si l’indice de confiance des consommateurs est considéré faible dans les derniers sondages, le revenu disponible par habitant, lui, demeure plutôt élevé», a expliqué M. Silès, mentionnant que «beaucoup de Québécois ont réussi à épargner beaucoup plus fortement depuis 2020».

Dans un contexte où l’emploi devrait stagner avec un taux de chômage en légère hausse, le CQCD anticipe une baisse de l’inflation qui devrait se situer entre 3,5 % et 4 % d’ici fin 2023, tandis que les revenus des consommateurs devraient progresser et l’essence baisser à la pompe.