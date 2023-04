Le «phénomène» Myriam Cyr Desbois

Tout le monde qui l’a côtoyée sera d’accord pour dire que Myriam Cyr Desbois, femme d’affaires née dans une famille de pêcheurs et elle-même experte de la pêche, est un véritable phénomène.

Avec son bel accent, sa bouille sympathique et sa personnalité enjouée, cette attachante jeune femme, qui a accepté l’entrevue malgré la folie du crabe des neiges, ne peut laisser personne indifférent.

Les gens ont pu voir Myriam à l’œuvre dans la première succursale des Pêcheries Raymond Desbois, anciennement au Marché du Vieux-Port, où elle a travaillé dès l’âge de 18 ans.

Depuis plusieurs années, elle est devenue directrice générale de l’entreprise, qui a débuté avec un petit comptoir qui permettait à son père, Bertrand Desbois, de vendre des crevettes et du crabe. Il a voulu tenter de percer dans la capitale.

Il faut dire que le produit est original : M. Desbois est toujours le seul à cuire les crevettes sur son bateau. Puis, les captures fraîchement pêchées sont vendues dans leurs établissements, avant d’être distribuées ailleurs. « C’est notre marque de commerce », souligne Myriam.

Depuis, la poissonnerie a déménagé à Sillery, et une deuxième a ouvert ses portes sur le boulevard Pierre-Bertrand, il y a deux ans. La sœur de Myriam, Catherine, a aussi décidé de s’impliquer dans l’entreprise familiale et a déménagé à son tour à Québec en 2016.

On peut aussi souvent entendre Myriam sur les ondes de la radio ou de la télévision, où elle poursuit la mission entreprise par son père : faire connaître encore plus les produits québécois de la mer.

Enfance spéciale

Assise au restaurant Gaspésienne 51, voisin de la poissonnerie à Sillery depuis 2017, Myriam Cyr Desbois s’anime en racontant son enfance. À trois ans à peine, elle décortiquait les crevettes et le crabe et avait déjà mis les pieds sur un bateau de pêche, où elle aidait son père à installer les filets ou faisait des tours.

Avant elle, son arrière-grand-père, son grand-père et encore aujourd’hui son père, tous originaires de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ont fait carrière comme pêcheurs, à une époque où ce n’était pas très payant. Le crabe des neiges, ça n’est aussi recherché que depuis les années 1990, rappelle-t-elle.

« Ma grand-mère était enseignante et c’est elle qui ramenait l’argent à la maison », relate Myriam, ajoutant que le moratoire sur la morue a tout changé pour les pêcheurs, en ouvrant d’autres types de pêches.

Des photos de tout ce beau monde ornent les murs du restaurant, dont le nom évoque les 50 bateaux qu’avait fait construire le gouvernement du Québec pour venir en aide aux pêcheurs de morue de la Gaspésie.

Son village manque beaucoup à Myriam, qui y retourne chaque année. Sa mère et des amis y vivent toujours. Il lui faut d’ailleurs prévoir plusieurs jours. « On se connaît tous, alors juste pour aller acheter une pinte de lait au dépanneur, ça peut prendre une heure », lance-t-elle en riant.

Compétition amicale

Chaque année, les prouesses de Myriam à la pêche au thon défraient la chronique. Il faut dire qu’elle a capturé des spécimens pesant autour de 700 livres. « Les plus gros ne sont pas nécessairement les plus combatifs », glisse-t-elle.

Cette année, à la fin de l’été, Myriam aura de la compétition. Son père a décidé d’aller chercher son permis lui aussi. « Il était tanné que je lui fasse de l’ombre », rigole sa fille, qui a bien hâte de participer à cette compétition amicale avec le paternel.

Grand rêve

En Gaspésie, quelques femmes pêchent le homard, bien qu’elles soient plus rares. Pour sa part, Myriam nourrit un grand rêve qu’elle espère réaliser d’ici les deux ou trois prochaines années. Elle aimerait devenir capitaine elle aussi. Elle y rêvait déjà à la fin de ses études, mais l’entreprise avait besoin d’elle.

Maintenant, sa sœur est là aussi, et la pêche n’est pas pour elle une passion. « Elle a le mal de mer, elle n’est pas chanceuse », glisse Myriam, précisant qu’ils vont « devoir s’asseoir ensemble à un moment donné pour réfléchir à tout ça ».

Le permis de capitaine est nécessaire pour pêcher et pour être sur son bateau. Myriam devra suivre une formation en Gaspésie qui dure 12 mois, en deux étapes, pour l’obtenir. « Savoir où est le poisson et comment naviguer, la machinerie, etc., explique-t-elle, c’est un apprentissage ».

« Mon père va avoir 60 ans à la fin d’avril, ça va prendre de la relève à un moment donné, et ça nous prend du “direct du pêcheur”, car c’est ça notre commerce », dit-elle, ajoutant que son père n’est pas rendu à la retraite.

Myriam et sa sœur prévoient d’ailleurs de rendre visite à leur père à Matane sous peu pour souligner cet anniversaire spécial comme il se doit. On lui souhaite un très joyeux anniversaire !