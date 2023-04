Les Bruins insatisfaits malgré la victoire

Les Bruins de Boston ont amorcé leur série de premier tour contre les Panthers de la Floride avec une victoire, mais personne ne sautait au plafond dans le vestiaire des vainqueurs.

En conférence de presse après le gain de 3 à 1 acquis lundi soir, l’attaquant Brad Marchand a bien résumé l’état d’esprit de sa troupe.

«Je ne crois pas que nous avons été satisfaits après un seul de nos matchs cette année. C’est toujours plaisant de remporter la première partie d’une série, mais nous n’avons absolument rien accompli jusqu’à maintenant», a expliqué celui qui a profité de cette première sortie pour inscrit son 50e but en carrière en séries.

Les Bruins sont les grands favoris des éliminatoires, eux qui viennent de connaître une saison régulière historique. Leurs 65 victoires et 135 points au classement général représentent des records de la Ligue nationale. Malgré cela, l’entraîneur-chef Jim Montgomery croit que ses patineurs n’étaient pas prêts pour le premier match de l’après-saison.

«L'intensité des séries nous a un peu surpris et je crois qu'on était un peu nerveux», a-t-il souligné.

«On n'est pas vraiment heureux de notre jeu à cinq contre cinq. On pourrait faire mieux, mais on a obtenu un très bon résultat et il s'explique par l'excellente performance de certains joueurs, particulièrement notre gardien.»

Linus Ullmark a fermé la porte à 31 reprises devant la cage des «Oursons» pendant ce duel où les Panthers semblaient avoir un peu plus le couteau entre les dents que leurs rivaux.

Gagner pour Bergeron

Les Bruins devaient se débrouiller sans leur capitaine pour leur premier match des séries. En effet, Patrice Bergeron a été contraint de déclarer forfait en raison d’un virus.

«Il [Bergeron] a été avec nous toute la journée et il nous a parlé avant la partie, a révélé l’attaquant Jake DeBrusk. Évidemment, avec tout ce qu'il apporte, on voyait bien qu'il voulait jouer et qu'il est impatient de renouer avec l'action. On veut gagner pour lui. C'était l'objectif au début de la saison et je pense qu'on a fait un pas dans la bonne direction ce soir [lundi], mais c'est encore très tôt.»

L’été dernier, le Québécois a décidé de repousser la retraite et de parapher un contrat d’un an pour tenter de soulever la coupe Stanley à nouveau. Il semble que de permettre ce plaisir à Bergeron soit l’une des grandes motivations dans le camp bostonien.

- Les Bruins tenteront de faire un pas de plus vers cet objectif mercredi soir, lors du deuxième duel présenté au TD Garden. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports.