Les Fabuleuses: une pièce sur les enjeux LGBTQ+

Les questions touchant la communauté LGBTQIA2S+ sont au cœur de l’actualité. La pièce Les Fabuleuses présente un portrait réaliste et divertissant de ces gens pour qui la bataille, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas toujours gagnée.

À l’affiche à Premier Acte jusqu’au 22 avril, la pièce de Pierre-Olivier Roussel est un hommage à cette communauté qui met en vedette six acteurs qui en sont issus.

Le résultat est coloré et flamboyant. On a l’impression de se retrouver dans un spectacle de cabaret à la sauce Broadway. Jusqu’à ce que la pièce aborde, lors du sprint final, un volet touchant sur cette acceptation que l’on croit acquise et qui n’est peut-être pas toujours aussi présente qu’on pourrait le croire.

Ils sont six sur les planches. Alex, Benji, Elsa, Fred, Gaëlle et Maeva sont réunis dans un atelier de confection de costumes. Ils se préparent pour la marche des fiertés. Accompagnés par du vin, de la bière et des shooters d’alcool, ils discutent, s’agacent, échangent et débattent.

La pièce est lancée par une scène d’ouverture, un peu mystique, où les personnages arrivent un par un, avec une trame sonore techno et des effets de ralenti qui instaurent une ambiance étrange et décalée.

« Tu vois quelqu’un entrer dans un bar, pis en 15 secondes tu t’es fait une idée sur son orientation. Ça te prend plus de temps choisir tes légumes au Subway que de choisir si quelqu’un est homo », lance Benji, qui est le maître de cérémonie de ce cabaret déjanté.

Vivant et dynamique

La facture de cet objet théâtral, mis en scène par Pierre-Olivier Roussel, est influencée, par moments, par les grandes comédies musicales, avec des moments de danse, de chant et des chorégraphies. C’est dynamique et très vivant.

À travers la légèreté des échanges qui sont humoristiques et amusants, les six personnages, interprétés par Megan Bastien, Ludovic Jean, Laurent Marion, Myriam Lenfesty, Ines Sirine Azaiez et Clara Vecchio, débattent, parfois de façon très enflammée, d’enjeux liés à leur communauté.

Elsa dévoile qu’elle va à l’église, malgré la position de celle-ci sur l’homosexualité ; on aborde avec douleur, dans un segment puissant, la peur de se faire tabasser en raison de son orientation sexuelle ; et on a même droit à un petit clin d’œil à la controverse des contes lus par des drag-queens.

Interprétée par Ines Sirine Azaiez, Maeva n’est pas encore sortie du placard. On l’encourage à le faire. Ce qu’elle fera quelques moments avant que le groupe se dirige vers le défilé. Un segment fort touchant et une rupture de ton qui amène la pièce ailleurs en matière de jeu.

Les Fabuleuses montre, grâce à un bel équilibre de folie et d’éléments dramatiques, que cette communauté est parfois et souvent déchirée, qu’elle a réalisé des gains énormes, mais qu’elle a ses propres débats et qu’il y a encore des choses qui pourraient s’améliorer.