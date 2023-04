Les Islanders s’ennuient d’Alexander Romanov

Le premier match de la série opposant les Islanders de New York aux Hurricanes de la Caroline, lundi, ne fera pas partie des grands crus de l’histoire du hockey, mais il a servi de rappel aux équipes participant aux séries que le manque de discipline peut mener tout droit à l’élimination.

• À lire aussi: Séries de la LNH: Filip Gustavsson et Ryan Hartman brillent, le Wild surprend les Stars

• À lire aussi: Le coup qui pourrait faire basculer la série Stars-Wild

À Raleigh, les visiteurs ont écopé de deux pénalités ayant permis à l’équipe de Jesperi Kotkaniemi de frapper tôt aux premier et deuxième engagements et de filer vers un gain de 2 à 1. Les filets de Sebastian Aho et de Stefan Noesen ont suffi au gardien Antti Raanta, qui a cédé devant uniquement Ryan Pulock. Voilà ce qui servira d’avertissement aux Insulaires, détenteurs du premier laissez-passer des formations repêchées de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey.

Si les unités spéciales ne font pas le travail comme ce fut le cas en lever de rideau, les vacances viendront rapidement. «Nous avons joué du bon hockey. Ce fut un match de 2 à 1 typique des séries. C’était l’une de ces soirées. Il nous fallait un but en avantage numérique et nous ne l’avons pas eu», a déploré le capitaine Anders Lee, d’après des propos tirés du quotidien New York Post.

Effectivement, l’attaque massive new-yorkaise a été blanchie en quatre occasions et ce n’est pas une recette gagnante une fois les éliminatoires arrivées. Sur ce plan et aussi à forces égales, l’absence de l’ancien du Canadien de Montréal Alexander Romanov se fait sentir. Blessé au haut du corps, le défenseur est habile dans le jeu de transition et son entraîneur-chef Lane Lambert ne peut compter sur lui depuis le 1er avril. Ses coéquipiers doivent prendre le relais d’ici son retour.

«Nous devons faire circuler la rondelle avec plus de vitesse, a affirmé Lambert. Je l’ai dit tout le temps: les Hurricanes ne concèdent pas beaucoup de temps et d’espace. C’est leur pain et leur beurre. Ils vous pressent constamment et vous devez bouger vite en transition.»

Les «Canes» se rassurent

Du côté des gagnants, la performance de Raanta, qui a obtenu le mandat de jouer lundi au détriment de Frederik Andersen, a suscité du soulagement chez les siens et également dans l’esprit du vétéran.

«Je prônais seulement ma mentalité habituelle, soit d’y aller un jour à la fois. Je me suis préparé de la même façon qu’en saison régulière, a précisé l’auteur de 25 arrêts aux médias. Normalement, vous savez la veille que vous allez disputer le match et je me doutais que si je m’entraînais bien et que ça allait être mon tour, je serais prêt. Certes, j’étais excité de pouvoir défendre le filet.»

Le deuxième affrontement aura lieu mercredi sur les ondes de la chaîne TVA Sports 2 à compter de 19h.