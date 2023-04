Les Jeux du Canada à Québec en 2027

Québec sera le théâtre des Jeux du Canada à l’hiver 2027, 60 ans après la tenue du même événement dans la Capitale, en 1967.

La nouvelle a été confirmée mardi en fin de matinée, en présence du maire de Québec Bruno Marchand, de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air du Québec Isabelle Charest, ainsi que du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

«Les astres étaient alignés car 2027 marque le 60e anniversaire des Jeux du Canada inauguraux», a commenté Line Blouin, membre du conseil d'administration du conseil des Jeux du Canada.

«Les Jeux du Canada sont le seul événement multisports amateur au monde à offrir la chance aux athlètes et parathlètes d'être réunis dans un même calendrier.»

«On annonce une nouvelle qui est fantastique pour toute une génération», s’est réjouie la ministre Charest, olympienne qui a mentionné, qu’elle n’avait jamais eu l’opportunité de représenter la province aux Jeux du Canada, «un grand regret», a-t-elle ajouté.

Dans les derniers mois, le Yukon, qui devait présenter les Jeux en 2027, mais son désistement a ouvert la porte à Québec.

«En 2015 on avait visité des infrastructures comme celle-là aux Pays-Bas et de voir que ça nous amène des événements comme celui-là, c’est fantastique. On va recevoir des milliers d’athlètes, il y aura une belle effervescence à Québec et on a toutes les installations», a pour sa part mentionné Jonatan Julien.

Le maire Bruno Marchand a évoqué que les Jeux suscitaient habituellement 115 millions de retombées économiques dans la région d’accueil.

«Vous allez voir qu’il y a toute une force de frappe avec des gens qui ont envie de contribuer au projet. La véritable annonce aujourd’hui, c’est qu’on veut mettre les jeunes en mouvement. C’est quatre ans pour dire à nos jeunes d’essayer le patin, le ski de fond. Un jeune qui a 12 ou 13 ans aujourd’hui peut envisager de participer aux Jeux du Canada en 2027», a-t-il dit.

Les derniers Jeux du Canada à avoir été présentés au Québec l'ont été à Sherbrooke, en 2013.

Plus de détails à venir...