Les Predators envisagent des changements

Comme de nombreuses équipes sportives ne parvenant pas à se qualifier en séries, les Predators de Nashville envisagent certains ajustements et d’ailleurs, un changement derrière le banc n’est pas à exclure, aux dires du futur directeur général Barry Trotz.

• À lire aussi: Séries: voici les prédictions du jeu NHL23

• À lire aussi: Malgré les opinions contraires, Serge Beausoleil persiste et signe

• À lire aussi: «La pression reste un privilège» – Sheldon Keefe

Celui occupant un poste de conseiller avant de remplacer le DG actuel David Poile, qui se retirera le 30 juin, a mentionné lundi qu’il déterminera le futur de l’entraîneur-chef John Hynes après une évaluation complète de son travail. Le club du Tennessee a terminé la campagne au 10e rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey avec 92 points.

«Il s’agira d’un processus. J’analyserai tout le monde, que ce soit les joueurs, les membres du personnel ou John. Nous discuterons de son plan de l’an prochain et nous verrons à partir de là. C’est la marche à suivre et on doit la respecter. David a emprunté la même procédure à mon égard pendant longtemps, donc je ne crois pas qu’il pouvait répondre sur-le-champ à certaines questions», a précisé l’ancien pilote des «Preds», tel que rapporté par le site NHL.com.

Toutefois, Trotz sait pertinemment bien que le pilote a dû travailler sans quelques éléments importants en cours de route. Roman Josi et Filip Forsberg, (commotion cérébrale), Ryan Johansen (tendons) et Matt Duchene (doigt) ont visité l’infirmerie, tandis que d’autres ont levé les voiles avant la date limite des transactions du 3 mars.

«John a accompli une besogne fantastique malgré ces obstacles. Ce qu’il a réussi, c’est de regarder la formation et l’a préparée afin de trouver un moyen de gagner dans le dernier droit. Ainsi, félicitations à lui et son groupe d’instructeurs», a complimenté le dirigeant.

Mais...

Néanmoins, Trotz a admis ne pas avoir apprécié la première moitié d’année des Predators. Leur performance a incité la direction à se mettre en mode vente sur le marché des échanges.

«Il y a des discussions importantes à tenir avec les joueurs, dont les vétérans. Quand nous avons déterminé ensemble un plan, il importe d’obtenir les réponses appropriées afin de se diriger sur la bonne voie, a-t-il dit. Dans la moitié initiale, un manque de constance quant à la manière de jouer nécessaire pour obtenir du succès soir après soir fut le problème, selon moi.»

Hynes est aux commandes depuis janvier 2020 et Nashville n’a pas gagné une ronde éliminatoire depuis le printemps 2018.