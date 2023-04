Le gardien des Leafs a-t-il trop parlé? Voici des exemples de déclarations faites par des athlètes... pour le meilleur comme pour le pire

Ilya Samsonov, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, samedi. À quelques jours de l’affrontement attendu face au Lightning, le gardien des Maple Leafs a dit de son équipe qu’elle était «probablement la meilleure équipe de la LNH».

«Nous avons les meilleurs docteurs, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs spécialistes du conditionnement physique, les meilleurs entraîneurs et nous avons les meilleurs joueurs», a continué Samsonov.

Certes, le gardien n’a pas promis la victoire face au Lightning, qui a atteint la finale au cours des trois dernières saisons. Mais une énième élimination des Maple Leafs au premier tour ferait en sorte de reléguer cette sortie au rang des déclarations qui ont mal vieilli.

Car comme vous le racontait Le Journal récemment, en rappelant la fois où Daniel Bouchard, alors entraîneur des gardiens des Nordiques, avait dit qu’une «faille» avait été découverte dans le jeu de Patrick Roy, il y a de ces affirmations qui fouettent les troupes... et d’autres, qui ont la fâcheuse tendance de fouetter l’équipe adverse.

En voici d’autres exemples.

Jeremy Roenick: on ne réveille pas le Roy qui dort

«Je ne peux pas entendre ce que dit Jeremy. J’ai mes deux bagues de la Coupe Stanley qui me bouchent les oreilles.» Si cette fameuse citation de Patrick Roy fait encore sourire aujourd’hui, Jeremy Roenick doit regretter celle qui l’a précédée, et qui semble avoir réveillé l’un des meilleurs gardiens de l’histoire.

En 1995-1996, l’Avalanche et les Blackhawks s’affrontent au deuxième tour des séries. Avec deux victoires de chaque côté, les formations sont au coude-à-coude. Après la quatrième rencontre, Roenick estime toutefois qu’il aurait dû bénéficier d’un tir de pénalité aux dépens de Roy, car il dit avoir été retenu par Sandis Ozolinsh quand il se trouvait seul devant le gardien.

Roy ne semble pas dans son assiette depuis le début de la série. Dans la troisième rencontre, il avait cédé quatre fois en 25 lancers. Mais il réplique que même si Roenick n’avait été accroché par son défenseur, il aurait réalisé l’arrêt à ses dépens.

«J’aime que [Patrick] dise qu’il m’aurait arrêté de toute façon. J’aimerais bien savoir où il était lors du troisième match. Probablement en train de chercher son support athlétique», rétorque Roenick le lendemain, ce qui mènera à la déclaration de l’ancien numéro 33 du Canadien.

La réplique de Roenick a vivement déplu au capitaine des Blackhawks, Chris Chelios. «Tu viens de réveiller le meilleur joueur de la LNH! T’aurais pas pu te la fermer?» l’a alors entendu dire Enrico Ciccone, dans le vestiaire.



Chelios n’avait pas tort: l’Avalanche a remporté les deux matchs suivants, puis quelques semaines plus tard, Roy avait désormais plus de bagues de la Coupe Stanley que d’oreilles.



Source: Podium

Dan Gilbert: ne pas cracher sur le sauveur

Le propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, n’avait pas aimé que LeBron James évoque son intention de quitter l’équipe en la faveur du Heat, en 2010. Si bien que quelques heures après la déclaration de la supervedette, Gilbert avait écrit aux fans une lettre étrange aux partisans du club. Avec la police de caractère Comic Sans MS, de surcroît...

«Je vous promets, personnellement, que les Cavaliers de Cleveland remporteront un titre de la NBA avant que celui qui s’autoproclame «le roi», n’en gagne un», garantissait le propriétaire dans sa missive.

Capture d'écran tirée du site Yahoo Sports!

Celle-ci, qui est restée sur le site officiel de l’équipe durant quatre ans, a bien mal vieilli: James a remporté deux championnats de la NBA à Miami, en 2012 et en 2013, avant... de revenir à Cleveland pour offrir aux Cavaliers le premier titre de leur histoire, en 2016.

Sources: Bleacher Report et Yahoo Sports

Mark Messier: chose promise, chose due

C’est sans doute la plus connue des grandes déclarations dans l’histoire des séries éliminatoires de la Ligue nationale. En 1994, les Rangers sont au pied du mur, tirant de l’arrière 3 à 2 dans la finale d’association qui les oppose aux Devils.

Mais leur capitaine, Mark Messier, en a vu d’autres. Avant la sixième rencontre, il garantit aux fans des Rangers, qui attendent la coupe Stanley depuis 1940, que leur équipe viendra à bout de ses rivaux.

«Nous savons que nous devons gagner. Nous pouvons gagner et nous allons le faire», affirme-t-il.

L’attaquant passe alors de la parole aux actes. Il réussit un tour du chapeau, en plus d’amasser une mention d’aide dans ce match sans lendemain. Les Rangers remportent ensuite la septième partie de la série, puis la coupe aux dépens des Canucks.

Source: NHL.com

Lance Armstrong: moins intelligent qu’il ne le croyait

Des allégations de dopage ont été accolées au nom de Lance Armstrong durant la majeure partie de sa carrière, avant que l’Américain ne soit finalement déchu, notamment, de ses sept titres de champion du mythique Tour de France.

Et Armstrong a passé plus d’une décennie à les balayer du revers de la main, allant jusqu’à dire, en 2011: «Si vous tentez de cacher quelque chose, vous ne vous en tirez pas à bon compte durant 10 ans. Personne n’est aussi intelligent.»

Finalement, le cycliste avait quelque chose à cacher et il s’en est «tiré à bon compte» pendant 14 ans, car ce n’est qu’en 2012 qu’il s’est finalement vu priver de toutes ses récompensées glanées depuis 1998.



Sources: Bleacher Report et The Guardian