LNH: les Devils font piètre figure à domicile contre les Rangers

Une seule équipe semblait vraiment prête à amorcer la série de premier tour entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey, et il s’agit des Blueshirts. Visiteurs au Prudential Center mardi, ils en ont néanmoins profité pour signer une victoire de 5 à 1.

Grâce à leur opportunisme en attaque, les Rangers ont rapidement fait taire la foule hostile. N’ayant vu leurs favoris participer aux séries éliminatoires qu’une seule fois depuis 2013 avant cette année, les partisans pouvaient certainement s’attendre à mieux.

Le défenseur Adam Fox a été de tous les bons coups des New-Yorkais, terminant avec quatre mentions d’aide. Il a notamment alimenté deux fois le vétéran Chris Kreider, qui sait comment faire des dégâts en séries. À son 101e match, il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Rangers lors du tournoi d’après-saison avec 36 buts.

Vladimir Tarasenko, Ryan Lindgren et Filip Chytil, ce dernier dans un filet désert, ont ajouté les autres réussites des Rangers. Le Russe a été le premier à s’inscrire à la marque dans cette série avec un bel effort individuel en entrée de territoire. Recouvrant la rondelle à l’aide de K’Andre Miller, l’ancien des Blues de St. Louis a eu raison de Vitek Vanecek après seulement cinq minutes.

De l’autre côté de la patinoire, Igor Shesterkin a bloqué 27 lancers, perdant son blanchissage en fin de partie à cause du filet de Jack Hughes.

Le deuxième duel de cette série aura lieu encore une fois à Newark, jeudi.