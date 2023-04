Meurtre de Guylaine Potvin: l’autre dossier de Marc-André Grenon aussi sur la voie rapide?

Comme ce fût le cas dans le dossier du meurtre de Guylaine Potvin, les accusations de tentative de meurtre et d’agression sexuelle grave qui pèsent contre Marc-André Grenon à Québec risquent fort bien de passer sur la voie rapide, la couronne ayant annoncé mardi son intention de déposer un acte d’accusation privilégié.



Même s’il reste une partie de la preuve à divulguer dans le dossier de Québec, l’avocate de Marc-André Grenon, Me Vanessa Pharand, a déclaré mardi matin la volonté de son client d’opter pour un procès devant un juge seul. La procédure aurait lieu à la suite de la tenue d’une enquête préliminaire.

Or, en réponse à cette volonté, la couronne a répliqué en révélant son intention d’invoquer l’article 577 du Code criminel. Cette disposition, relativement peu commune, prévoit que le procureur général peut déposer un «acte d’accusation privilégié» qui renvoie un dossier directement à procès en évitant la tenue de l’enquête préliminaire.

Me Pierre-Alexandre Bernard a indiqué au tribunal que le dépôt de la requête pourrait se faire lors de la prochaine date, fixée au début juin.

Même chose dans le dossier de meurtre

Le même genre de requête avait été déposé dans le dossier du meurtre de Guylaine Potvin, survenu à Jonquière en avril 2000, dans lequel Grenon est aussi accusé. La tentative de meurtre, suivant un modus operandi semblable, était survenue quelques mois plus tard, en juillet.

La défense a d’ailleurs indiqué sa volonté de déposer une demande de changement de venue dans l’affaire du meurtre, pour que le procès se tienne ailleurs qu’au Saguenay. La prétention des avocats de Grenon est qu’il serait difficile de former un jury impartial dans la région.

Ce dossier reviendra également devant le tribunal en juin et le procès pourrait se tenir quelque part à l’automne.