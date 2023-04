NBA : Draymond Green piétine violemment un adversaire

Draymond Green s’est visiblement trompé de sport lundi soir, confondant le basketball avec la lutte lorsqu’il a décidé de piétiner Domantas Sabonis pendant que celui-ci était au sol.

Cet incident qui s’est déroulé lors du match entre les Warriors de Golden State et les Kings de Sacramento fait beaucoup jaser dans la NBA. Green a été chassé de la rencontre immédiatement, sous les yeux du commissaire Adam Silver.

Au quatrième quart du deuxième match de cette série, l’ailier de 33 ans a eu maille à partir avec Sabonis. Se retrouvant allongé sur le parquet, l’Américain a retenu la cheville de Green, qui a choisi d’enfoncer sa chaussure dans sa poitrine. Les spectateurs sur place ont réagi avec colère, demandant l’expulsion directe du joueur des Warriors.

«Je suis tombé au sol, j’essaie de me protéger, et ceci se produit. [...] J’aime la compétition, les séries et le fait d’affronter les Warriors, mais ceci ne devrait pas se produire dans notre sport», a réagi Sabonis après le match.

Green, quant à lui, s’est défendu en disant qu’il ne pouvait pas mettre son pied ailleurs que sur son adversaire pendant que celui-ci tenait sa cheville.

«Je dois poser mon pied quelque part. Je ne suis pas la personne la plus flexible», a-t-il dit.

Des blessures de chaque côté?

Après la rencontre, Green a demandé à passer un examen aux rayons X après avoir ressenti des douleurs à la cheville. Il estime avoir été blessé par Sabonis.

Le réseau ESPN a confirmé que la vedette des Kings avait été soumise au même type d’examen pour inspecter de possibles lésions aux côtes et aux poumons. Les tests ont été négatifs et Sabonis ne semblait pas trop affecté.

«Je serai prêt pour le match numéro 3. Je n’aurai besoin que d’un petit traitement», a-t-il confié, vantant au passage l’intensité de Green.

La NBA n’a pas confirmé si elle imposerait une suspension à l’un des deux joueurs.

Les Kings mènent 2 à 0 cette série de premier tour après avoir remporté le duel de lundi par la marque de 114 à 106. Le prochain rendez-vous est prévu pour jeudi, l’action se déplaçant au Chase Center de San Francisco.