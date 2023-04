Ohtani: la grande séduction des Yankees est-elle commencée?

La prochaine saison morte dans le baseball majeur pourrait être le théâtre de l’une des plus grandes chasses à un joueur autonome de l’histoire du circuit.

En effet, le prodige des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani pourrait devenir libre comme l’air au terme de la présente campagne. Il y a fort à parier que toutes les équipes des ligues majeures voudront mettre la main sur celui qui excelle autant sur la butte qu’au bâton.

À l’aube d’une série de trois matchs entre les Angels et les Yankees de New York, l’artilleur des Bombardiers du Bronx Nestor Cortes a amorcé l’opération séduction de son organisation.

«Ce serait incroyable pour nous de pouvoir l’attirer ici, a dit celui dont les propos ont été rapportés par le quotidien "New York Post". Ce sera cependant très dispendieux. Il sera intéressant de voir comment tout ça se déroulera.»

Cortes s’est étendu sur la possibilité que Ohtani fasse sauter la banque comme personne ne l’a fait avant lui dans l’histoire du baseball majeur.

«C’est assez fou d’y penser quand on regarde ce que [Aaron] Judge et ce que le lanceur des Blue Jays [Kevin] Gausman ont obtenu. Ohtani est l’un des cinq meilleurs artilleurs et l’un des cinq meilleurs frappeurs de notre circuit.»

L’hiver dernier, Judge a paraphé une entente de neuf ans, d’une valeur totale de 360 millions $. Pour sa part, Gausman a obtenu un contrat de cinq ans qui lui permettra de toucher 110 millions $.

Jusqu’à maintenant en 2023, Ohtani livre la marchandise. Le Japonais de 28 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,289 et a frappé 17 coups sûrs lors des 15 parties durant lesquelles on l’a envoyé à la plaque. Au monticule, il a maintenu un dossier de 2-0 et une excellente moyenne de points mérités de 0,86.