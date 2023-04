«On est dans le rush»: un centre de tri de Laval submergé de travail à cause de la tempête de verglas

Un centre de tri de Laval travaille à un rythme effréné depuis la tempête de verglas pour transformer les branches d’arbres cassées en copeaux de bois qui chaufferont des serres et des papeteries.

« On est dans le rush », lance Martin Cloutier en montrant les immenses piles de matériaux de construction, de branches et de troncs d’arbres reçus dans les dernières semaines.

Photo Pierre-Paul Poulin

Son entreprise, Multi Recyclage, fait affaire avec cinq écocentres et plus d’une vingtaine d’arrondissements et de municipalités de l’ouest de l’île de Montréal.

M. Cloutier estime que le volume qu’il a reçu a augmenté de 40 % dans les jours suivant la tempête de pluie verglaçante.

« Juste en une journée, j’ai reçu 32 voyages d’Ahuntsic-Cartierville. Je me suis organisé avec la Ville parce que je ne peux pas recevoir tout ce qui provient du verglas d’un coup », souligne l’entrepreneur.

Broyés et vendus

Depuis le lendemain de la tempête, la Ville a accepté de ralentir la cadence pour permettre à la compagnie de traiter le volume selon ses capacités.

Il reste qu’en tout, l’entreprise lavalloise a reçu 156 voyages de branches de deux tonnes et demie chacun en provenance de l’île de Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Deux broyeurs s’occupent de transformer le bois en copeaux.

« Ça passe par un broyeur lent qui va déchiqueter à huit pouces de diamètre. Après ça, ça tombe dans un autre broyeur qui va le déchiqueter selon la granulométrie finale, qui est de deux à quatre pouces », explique M. Cloutier, dont l’entreprise est en activité depuis trente ans.

Une fois broyés, les copeaux sont prêts à être envoyés par camion aux clients, des serres et de papetières.

Photo Pierre-Paul Poulin

Ils seront utilisés comme biomasse, c’est-à-dire qu’ils seront brûlés pour produire l’énergie nécessaire pour les faire fonctionner.

Chercher des débouchés

En plus de devoir gérer la cadence de l’arrivée des branches avec la Ville, Martin Cloutier a dû multiplier les appels pour trouver de nouveaux clients, question d’écouler le volume de copeaux supplémentaires.

Actuellement, la grande majorité de la production sert à faire de la biomasse, mais l’entreprise cherche d’autres solutions pour valoriser le bois qui arrive au centre de tri.

Et le rush est loin d’être fini.

Il faudra encore des semaines pour finir le ramassage des branches qui jonchent les rues depuis la tempête, a indiqué la Ville de Montréal la semaine dernière.

Au moins 4500 branches et 900 arbres sont tombés sous le poids du verglas à Montréal, seulement selon les demandes qui ont été faites au 311.

« Je m’attends à en recevoir pendant des semaines... », conclut M. Cloutier.