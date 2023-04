Patrick Roy et Serge Beausoleil s'entendent : la transaction Zachary Bolduc a été profitable pour les deux équipes

RIMOUSKI | Ils ont été en désaccord plus souvent qu'autrement jusqu'ici, mais Serge Beausoleil et Patrick Roy s’entendent sur une chose : l’importante transaction conclue entre les deux formations en 2021, qui faisait passer Zachary Bolduc de Rimouski à Québec, a bien vieilli pour les deux organisations.

Rappelons que les Remparts avaient payé le gros prix pour faire l’acquisition du premier choix des Blues de St-Louis, en donnant notamment les choix no. 4 et 12 du repêchage de 2021, ainsi que leur sélection de premier tour en 2023.

Avec les choix de 2021, l’Océanic avait mis la main sur le défenseur Luke Coughlin au quatrième rang, puis sur l’attaquant Maxime Coursol 12e. On aura meilleur un portrait global de la transaction lors du prochain repêchage, lorsqu’on saura ce que Beausoleil et son équipe ont fait avec le choix de première ronde des Remparts.

À l’inverse, Bolduc a eu un impact instantané avec les Remparts et, après une saison de 55 buts et 99 points en 2021-2022, il a terminé la dernière saison avec 50 filets et 110 points.

« Je ne l’ai peut-être pas vendu assez cher finalement ! Il fait 100 points par saison, a rigolé Beausoleil. Blague à part, c’est un bon échange pour les deux équipes. Je suis content pour Zachary et surtout content qu’il soit demeuré dans le circuit », ajoutait-il.

Même son de cloche pour Patrick Roy.

« Ça été profitable pour les deux équipes. Ils bâtissaient pour l’avenir et nous, pour le présent et Zach nous a donné deux saisons de 50 buts en ligne et il fait partie du noyau important de l’équipe. Je suis convaincu que les deux équipes sont contentes de cette transaction. »

Coughlin, l’élément-clé

Pour l’Océanic, jusqu’à présent, la pièce maîtresse de cette transaction est le défenseur Coughlin. Le natif de l’Île-du-Prince-Édouard a toutefois vu les blessures ralentir sa progression au cours des deux dernières saisons. La saison dernière, il n’avait disputé que deux rencontres de séries avant de se blesser et de voir sa saison prendre fin puis, en début de saison, une blessure à la cheville l’a de nouveau placé sur le carreau pour plusieurs mois.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il n’est revenu qu’au début du mois de décembre et, depuis, l’Océanic voit le défenseur d’avenir qu’ils ont repêché au quatrième rang au total.

« La façon dont il a travaillé dans le gymnase lors de sa réhabilitation, je n’avais jamais vu ça, mentionne Beausoleil. On lui a tout de suite apposé une lettre sur son chandail. Il a été tellement sublime au niveau des efforts qu’il a mis pour revenir au jeu rapidement et, quand il est revenu, il était prêt. »

Le quart-arrière

Peu de temps après son retour au jeu, l’Océanic a échangé le défenseur et espoir des Bruins de Boston Frédéric Brunet aux Tigres de Victoriaville, laissant toute la place à Coughlin comme quart-arrière de l’avantage numérique.

Avant d’affronter les Remparts dans le troisième match de la série entre les deux équipes, l’arrière qui a eu 18 ans le 11 avril, venait à égalité au premier rang des pointeurs de son équipe avec six points.

« On ne peut pas remplacer un gars comme Frédéric Brunet même si Coughlin a des meilleurs chiffres au même âge. C’est un gars en pleine progression et il est très réceptif à ce qu’on lui dit. [...] Il est encore en train d’apprendre et Donald [Dufresne, l’entraineur-adjoint de l’équipe] fait tellement un travail extraordinaire avec nos défenseurs. Deux défenseurs en nomination pour le défenseur de l’année sont passés par chez nous [Tyson Hinds et Frédéric Brunet]. Il y a une raison à ça, et ce n’est pas moi », estime Beausoleil avec humilité.

D’ailleurs, Coughlin vient au 144e rang chez les patineurs nord-américains, sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH