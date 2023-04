Pour le meilleur et pour le pire: ChatGPT pour écrire ses vœux de ... mariage

De plus en plus de futurs mariés en manque d’inspiration se tournent vers la plateforme d’intelligence artificielle ChatGPT pour rédiger les vœux qu’ils liront devant leur partenaire à l’autel.

«Au début, on a écrit la demande en blague, et le résultat était assez ringard avec des références à mon mari et moi, a relaté Elyse Nguyen, qui a utilisé la plateforme pour son mariage en février dernier. Mais l’essence de ce que devraient contenir des vœux était là.»

En modifiant des passages pour rendre le tout plus personnel et ajoutant de l’humour à son texte, l’analyste financière a fini par utiliser une grande partie du texte généré artificiellement par la plateforme ChatGPT, avec l’accord de son futur mari, a-t-elle poursuivi en entrevue à CNN.

Mais puisqu’elle ne savait pas par où commencer, la jeune femme est d’avis que la plateforme a permis de réduire considérablement son stress à l’approche de son mariage.

«ChatGPT est un génie des allitérations, des analogies et des métaphores. Avoir des [phrases imagées] comme “je te promets d’être ton partenaire de vie avec l’enthousiasme d’un golfeur lors de son premier trou en un” dans ma poche arrière était comique», a-t-elle imagé.

Cependant, la femme est loin d’être la seule à être prise d’un blocage de l’écrivain à l’approche d’un mariage, que ce soit pour l’écriture des vœux, d’un discours de demoiselle d’honneur ou d’une carte de remerciement.

L’une d’entre elles, Ellen Le, a notamment créé une partie de son site web de mariage à l’aide d’un nouvel outil «Writer’s Block Assistant», qui serait l’un des premiers à intégrer la technologie de ChatGPT, selon le média américain.

«J’ai commencé un brouillon de mes vœux et quand j’ai écrit comment nous nous sommes rencontrés, ça a produit une très belle histoire. Quelques parties étaient inexactes, en inventant des détails, mais ça m’a donné un coup de main [...] plutôt que de passer 10 heures à réfléchir à la façon de commencer», a-t-elle commenté.

Lancé en mars, l’outil «Writer’s Block Assistant» aurait déjà reçu des milliers de demandes à travers sa plateforme.