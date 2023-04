Rocket : les recrues prêtes pour leur baptême en séries

Il y avait de la fébrilité dans l’air lors de l’entraînement du Rocket de Laval présenté mardi à la Place Bell. Les recrues du club-école du Canadien avaient hâte de disputer un premier match en séries éliminatoires chez les professionnels.

• À lire aussi: Rocket: Anthony Richard a «donné une tape dans le dos» à William Trudeau

• À lire aussi: Rocket: tous les yeux sont tournés vers Cayden Primeau

Ce sera notamment le cas de William Trudeau, Xavier Simoneau et Emil Heineman. L’excitation est palpable chez les trois joueurs en prévision du premier match contre les Comets de Utica qui aura lieu mercredi soir au domicile du Rocket.

Durant sa carrière junior, Simoneau a toujours démontré qu’il était comme un poisson dans l’eau à cette période de l’année. Il possède les qualités nécessaires pour y connaître du succès.

«Je m’attends à du jeu physique et intense, a souligné Xavier Simoneau. Comme je l’ai toujours fait, je vais essayer de déranger l’adversaire.»

L’attaquant est déjà reconnu comme une petite peste dans la Ligue américaine. Il aime parler à l’adversaire durant les arrêts de jeu, mais il a toujours fait face à la musique.

On n’a pas de certitude, mais on peut penser que les Comets ont pris son numéro en note lors du dernier match entre les deux équipes. Simoneau avait plaqué solidement le jeune espoir Simon Nemec et une escarmouche avait éclaté avec les joueurs sur la patinoire.

«Je sais que je serai une cible, mais je vais devoir être discipliné et me tenir loin du banc des punitions. Je veux déranger de la bonne façon, a mentionné Simoneau. Ça fait partie de mon jeu.»

De l’excitation

Du côté de William Trudeau, il est heureux d’avoir son baptême des séries chez les pros.

«Je suis vraiment excité de jouer les séries à Laval, a-t-il souligné. L’an dernier, j’ai suivi le parcours du Rocket en regardant quelques matchs. L’ambiance avait l’air malade. On s’attend à un peu la même chose cette année.»

La saison dernière, Trudeau et Simoneau ont aidé les Islanders de Charlottetown à se rendre jusqu’en finale de la Coupe du Président dans la LHJMQ l’an dernier. Une expérience qui n’est pas à négliger.

«Pour aller loin dans les séries, tu dois être l’équipe qui est prête à faire le plus de sacrifices pour gagner, a ajouté Trudeau. Tu dois tout faire pour celui qui est assis à côté de toi dans la chambre. Il faut jouer de façon intelligente.

«C’est de jouer du hockey simple et de travailler avec acharnement.»

Avoir l’esprit ouvert

Pour ce qui est d’Emil Heineman, ce sera aussi une première en Amérique du Nord.

«Ce sera intéressant comme apprentissage pour cette année et pour le futur, a souligné le Suédois. Je vais tenter d’aider l’équipe du mieux que je peux. Ce sera intéressant de jouer devant une Place Bell remplie.

«Je vais me présenter sur la glace avec l’esprit ouvert. Je m’attends un peu à n’importe quoi.»

Selon Jean-François Houle, il possède le style de jeu pour avoir du succès en séries.

«Il est capable d’être physique. Il protège bien la rondelle. Pour moi, ça fait plusieurs semaines qu’on joue du hockey de séries. Ce qu’on a vu de nos joueurs durant cette période va ressembler à ce qu’on va voir contre Utica.»