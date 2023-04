Séries de la LNH: Filip Gustavsson et Ryan Hartman brillent, le Wild surprend les Stars

Pendant que son gardien Filip Gustavsson accomplissait des miracles, l’attaquant Ryan Hartman a permis au Wild du Minnesota de signer une victoire de 3 à 2 en marquant en deuxième période de prolongation dans le premier match de sa série contre les Stars de Dallas, lundi soir.

Le Wild a donc pris les devants 1 à 0 dans cette série. Gustavsson, qui effectuait un premier départ devant le filet en séries éliminatoires, a été la grande vedette de cette rencontre. Le Suédois a repoussé 52 des 54 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis Jake Oettinger a terminé le match avec 45 arrêts.

Kirill Kaprizov avait ouvert le pointage pour le Minnesota lors d’une supériorité numérique en première période. Mais au deuxième vingt, Dallas est revenu de l’arrière grâce aux filets de Roope Hintz et de Jason Robertson. Plus tard dans l’engagement, Sam Steel a créé l’égalité en marquant sur une échappée. Après une troisième période sans but, les deux équipes se sont retrouvées en prolongation où Hartman a finalement tranché le débat.

Le deuxième duel de la série sera présenté mercredi soir à Dallas.