Une aide de 3 M$ pour les victimes de violence dans le milieu culturel

Les personnes travaillant dans le secteur culturel qui ont été victimes de harcèlement et de violence pourront être représentées sans frais grâce à une nouvelle aide de 3 M$ du gouvernement à la Clinique juridique Juripop. «C’est un pas de géant aujourd’hui pour le milieu culturel», a dit la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon.

Une aide financière supplémentaire de 3 M$ sur trois ans permettra à l’Aparté, une ressource de Juripop, d’accompagner les artistes et les travailleuses et les travailleurs de la culture en matière de harcèlement et de violence dans le milieu culturel.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a fait cette annonce mardi matin, en compagnie de Me Gagnon, de la nouvelle présidente de l’Union des artistes, Tania Kontoyanni, et du directeur général de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, Laurent Dubois.

«Depuis plusieurs années, le milieu culturel a dénoncé le peu de ressources disponibles et les inégalités entourage l’accès aux recours judiciaires dans les situations de harcèlement psychologique ou de violence sexuelle, a dit M. Lacombe dans un communiqué. Sensible à ces réalités, notre gouvernement a pris la situation au sérieux et a agi afin d’offrir le soutien nécessaire au secteur culturel.»

«Lors de nos sondages d’évaluation du programme auprès des personnes requérantes que nous avons accompagnées, l’un des commentaires revenant souvent était le fait qu’ils auraient aimé avoir accès à un service de représentation. Nous sommes donc très heureux de pouvoir venir pallier cette demande et contribuer à ce vent de changement dans l’industrie culturelle via l’Aparté», a déclaré Sophie Gagnon.