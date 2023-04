Photo fournie par Imago

Le Centre de plein air de Lévis a présenté au cours de la saison des soirées au cours desquelles il remettait, en collaboration avec le Club Rotary de Lévis, 50 % des revenus de la soirée à des organismes communautaires qui aidaient à l’organisation de l’activité et aux invitations. C’est ainsi que, récemment, 8806 $ ont été distribués à sept organismes de Lévis grâce à ces Vendredis étoilés. Sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Bolduc et Marc Lacroix, du Centre de plein air de Lévis ; Stéphane Clavet, du Grenier, Jennifer Jolicœur, d’Alliance-Jeunesse, Martin Lapierre, des Scouts de Chaudière-Ouest, Andréanne Tanguay, de l’École du milieu, Valérie Bégin-Grégoire, de la Maison de la famille Rive-Sud, Nancy Turgeon, du CAPJ-MDJ Défi-ADO, Julie Lavoie, du Tremplin, Nadine Bellerive, présidente du Club Rotary de Lévis ; Lysiane Potelet, du Tremplin, et Michel Gagné, du Centre de plein air de Lévis.

Grand diplômé

Photo fournie par l’Université Laval

Dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval, Michel Pigeon (photo) est lauréat du prix Grand diplômé 2023 afin de mettre en lumière l’ampleur de sa carrière et sa contribution exceptionnelle à la destinée de l’Université Laval et aux domaines du génie civil et des sciences sociales. Diplômé de la Faculté des sciences et de génie, Michel Pigeon a été professeur au Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval, où il s’est illustré sur les scènes nationale et internationale, dans le domaine de la durabilité des bétons. Motivé à prendre part à la mission de l’Université Laval, il a été élu recteur de cette institution en 2002. Après son mandat, il a été député provincial de Charlesbourg de 2008 à 2012. Il a entrepris ensuite et réussi avec brio une maîtrise et un doctorat en sociologie de l’environnement à l’Université Laval. Il est maintenant professeur associé au Département de sociologie.

De la pizza romaine

Photo fournie par Morso

Après la pizza napolitaine, place à la pizza romaine. Morso Pizzeria & Alimentari a ouvert le 7 avril dernier les portes de son troisième comptoir-boutique en province, un premier dans la Capitale-Nationale, plus précisément au 1099, 3e Avenue, dans Limoilou. Plaisir gourmand encore méconnu en Amérique du Nord, la pizza romaine, spécialité de chez Morso, se décline en une fine sélection développée par Mirko d’Agata, chef de renom et champion mondial, accompagné de sa brigade culinaire. Morso Pizzeria & Alimentari deviendra aussi un incontournable dans Limoilou pour faire le plein de produits fins québécois et italiens, dont nombre de coups de cœur vinicoles soigneusement sélectionnés et renouvelés continuellement.

Anniversaires

Photo fournie par Carl Boivin DG

Carl Boivin (photo), directeur général CAS Financement, 52 ans... William Deslauriers, chanteur québécois, participant de Star Académie 2009, 33 ans... Marie-Élaine Thibert, chanteuse québécoise révélée grâce à l’émission Star Académie en 2003, 41 ans... Mélanie Desharnais, de Desharnais pneus et mécanique... Valeri Kamensky, avec les Nordiques de 1991 à 1995, 57 ans... Eric Roberts, acteur, frère de Julia Roberts, 67 ans... Pierre Pettigrew, ex-politicien, 72 ans... Jean-François Lépine, ex-directeur des représentations du Québec en Chine, 74 ans... James Wood, acteur américain 76 ans.

Disparus

Photo d’archives, Le Journal

Le 18 avril 2018 : Gaëtane Morin (photo), 78 ans, la veuve de Félix Leclerc... 2020 : Albert Côté, 93 ans, ingénieur forestier, président de Rexfor de 1975 à 1982 et député de Rivière-du-Loup, ministre délégué aux Forêts de 1985 à 1989 et ministre des Forêts de 1989 à 1994... 2019 : Lorraine Warren, 91 ans, écrivaine et médium américaine... 2017 : Victor Albury, 69 ans, lanceur pendant 4 ans (1973-76) pour les Twins du Minnesota (LAB)... 2016 : Brian Asawa, 49 ans, contre-ténor américain... 2014 : Brian Priestman, 87 ans, chef d’orchestre britannique... 2013 : Cordell Mosson, 60 ans, musicien (bassiste) américain, membre de Parliament et de Funkadelic... 2012 : Dick Clark, 82 ans, présentateur vedette de la télévision américaine... 2006 : Mercedes Palomino, 93 ans, cofondatrice du Théâtre du Rideau Vert... 2005 : Jacques Voyer, 57 ans, psychiatre et auteur québécois... 1974 : Marcel Pagnol, 79 ans, auteur dramatique, cinéaste et mémorialiste... 1955 : Albert Einstein, 76 ans, un des plus grands savants de l’humanité.