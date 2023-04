3e lien: des quartiers centraux de Québec soulagés

Soulagés de voir qu’il n’y aura plus d’automobiles dans le troisième lien, les conseils des quartiers centraux de Québec demeurent toujours un peu inquiets en attendant d’en connaître davantage sur le projet final.

Six conseils; Lairet, Maizerets, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et le Vieux-Limoilou avaient fait front commun en 2021 face au projet. Plus récemment, Vanier avait aussi manifesté des inquiétudes.

«Pour nous, c’est une des épées de Damoclès qui tombe avec le retrait du lien autoroutier. Ça nous semblait la seule solution possible pour ne pas aggraver une solution déjà problématique», a lancé Raymond Poirier, président du conseil du Vieux-Limoilou.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

«On avait tiré la sonnette d’alarme il y a quelques années à l’annonce que les sorties seraient dans le secteur de Limoilou et de la Basse-Ville, poursuit-il. À l’époque déjà, les conclusions de l’étude menant au retrait du projet Laurentia montraient que l’air du secteur était déjà saturé en contaminant. Ça nous semblait préoccupant d’ajouter des milliers de voitures.»

Espérant que le gouvernement proposera d’autres actions pour améliorer la qualité de l’air, M. Poirier a évoqué avoir toujours certaines appréhensions.

«Avec la construction de la gare Saint-Roch pour le tramway, les tunnels dans le secteur de la place d’Youville, il y a des possibilités d’interconnexion. Mais il y a toujours des préoccupations parce que ce sont des infrastructures majeures qui peuvent avoir un impact. On va attendre de voir ce qui en est exactement (du projet final).»

Aux anges

Le changement a très bien été accueilli dans Lairet.

«C’est une excellente nouvelle, un grand soulagement, la voie de la raison, de la santé et de la qualité de vie», a déclaré Julie Tremblay-Potvin, vice-présidente du conseil.

Photo d'archives, Le Journal de Québec

«Pour nous c’était de gros impacts de trafic, de qualité de l’air, de sécurité dans le quartier et nous étions les premiers touchés, poursuit-elle. Quand la nouvelle est sortie, certains se sont même demandé si c’était vrai! On pense que les prises de parole avec d’autres groupes ont porté fruit ainsi que le gros bon sens. Tous les arguments étaient là.»

Ouf!

Questionnée à savoir s’il s’agissait d’un soulagement pour les gens de son secteur, Marie-Hélène Deshaies, présidente du conseil de Maizerets, a répondu sans hésitation. «Tout à fait. Ce projet n’avait pas de sens. Il venait engorger Lairets, Limoilou et Maizerets.»

«Nous avions de fortes réticences en raison de l’impact de la circulation automobile. Nous sommes déjà un quartier qui subit amplement les effets de la mauvaise qualité de l’air, surtout avec les rapports sortis dernièrement disant qu’il ne fallait pas augmenter la circulation et qui appuyaient nos arguments. De façon globale, il faut réduire la circulation automobile pour lutter contre les changements climatiques», soutient-elle.

Mme Deshaies fait ici référence au rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) dévoilé en janvier et à celui de la Santé publique de la Capitale-Nationale présenté en mars.

Une bonne chose

«C’est une sage décision dans le contexte actuel», plaide pour sa part Nicole Laveau, présidente du conseil de Vanier. Elle ajoute «et je présume que ça va fonctionner à l’électricité et non à l’essence.»

Comme ailleurs, la circulation automobile et la pollution ainsi que le bruit qui y sont associés soulevaient des préoccupations.

Véhicules d’urgence

«Une étude du GIRAM (Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu) préconisait exactement cette solution, un lien sous-fluvial de transport en commun», rappelle Louis-H. Campagna, président du conseil de Saint-Roch.

Photo d'archives, Le Journal de Québec

M. Campagna précise que si le conseil ne s’est pas encore penché sur la nouvelle mouture du projet, il est «intéressé à tout ce qui est transport en commun.» Mais des craintes demeurent.

«Ça règlerait la question du trafic automobile. Pour ce qui est du chantier, le diable est dans les détails. Où est-ce que ça va sortir? Quels seront les impacts environnementaux? Que va-t-on devoir démolir? Ça va être important que la population puisse participer au processus», insiste-t-il.

«Saint-Roch historiquement a vécu plusieurs traumatismes, les destructions de quartiers entiers, le quartier chinois, le quartier juif, pour la construction de bretelles d’autoroute, la circulation sur le boulevard Charest vers le port, maintenant la configuration routière en vue du tramway. On vit au centre-ville, il va toujours y avoir des choses à construire, mais on tient à notre qualité de vie. Est-ce qu’il y a moyen de mitiger les enjeux et de nous mettre dans le coup?», demande-t-il.

Louis-H. Campagna estime que l’automobile ne pourra pas non plus être complètement exclue du nouveau projet.

«C’est sûr et certain qu’il va y avoir une voie routière, ne serait-ce que pour les véhicules de service et d’urgence. Dans quelle mesure on crée une pente glissante vers un retour à l’automobile?», questionne-t-il.

Le CAA pour sa part a préféré ne pas émettre de commentaire.