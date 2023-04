JOBIN, Réjeanne



La famille et les proches désirent vous annoncer le décès de madame Réjeanne Jobin LaRue, décédée au Foyer d'Accueil de Matane, le 22 mars 2023, à l'âge 82 ans. Elle demeurait à Matane. Elle était l'épouse de feu monsieur Yvon LaRue. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Jobin et de feu madame Simone Jobin. Madame Jobin LaRue laisse dans le deuil, ses enfants ainsi que de nombreux parents et amis(es). Suite au décès de Réjeanne survenu le 22 mars, vous avez été nombreux à manifester votre sympathie, que ce soit par vos témoignages, offrandes de messes, fleurs, cartes, dons, visites au salon ou assistance aux funérailles; nous en avons été grandement touchés. Soyez assurés de notre sincère gratitude. Vous remercient, ses enfants : Daniel (Nancy), Nancy (Joël).