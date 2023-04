LACHANCE, Pierre



Au CHSLD Alphonse-Bonenfant, le 8 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Pierre Lachance, époux de dame Monique Ferland. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, sa fille Sophie (Sylvain Morency), sa petite-fille Elodie (Dave Pouliot), son arrière-petit-fils : Henri, ses sœurs et ses belles-sœurs : Jacqueline, feu Rita (feu Michel Chabot), feu Marie-Paule (feu Jean-Guy Godbout), feu Michel (France Garneau), feu André (Hélène Crépault), Hélène (feu André Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : feu Henri (Andrée Pelletier), Georges (Gabrielle Dostie), Maurice (Yolande Giguère), Gaétane (feu Cécilien Gauvin), Gaétan (Monik Sanfaçon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca