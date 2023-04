Anik Jean dévoile la bande-annonce de son premier long métrage

Les cinéphiles peuvent avoir un avant-goût du drame Les hommes de ma mère, premier long métrage d’Anik Jean mettant en vedette Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Benoît Gouin, Patrick Huard et Colm Feore.

Immina Films et Jessie Films ont en effet dévoilé mercredi matin la bande-annonce du film dont la sortie est prévue pour le 6 octobre prochain.

Scénarisé par Maryse Latendresse (Pas d’chicane dans ma cabane), Les hommes de ma mère mettra en scène une jeune femme à l’aube de la trentaine qui reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique : la mission de reprendre contact avec ses cinq ex-maris.

La distribution du film inclut plusieurs autres noms connus dont Anne-Marie Cadieux, Isabel Richer, Jean-Simon Leduc, Sandrine Bisson, Louis-Georges Girard et Emma Lafrenière.

En plus de réaliser le long métrage, Anik Jean a composé la musique originale. La trame sonore du film comprend également la chanson Here Comes the River, de Patrick Watson.