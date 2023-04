Avalanche : un de ses anciens porte-couleurs est motivé à l’envoyer en vacances bien vite

Si l’Avalanche du Colorado s’attendait à une série facile contre le Kraken de Seattle, il risque de déchanter rapidement, comme son ancien gardien Philipp Grubauer lui a rappelé mardi.

Le finaliste à l’obtention du trophée Vézina en 2020-2021, sa dernière campagne à Denver, a réalisé 34 arrêts dans un gain de 3 à 1 lors du premier affrontement de la série au Ball Arena. Il ne s’est d’ailleurs pas caché pour exprimer sa grande motivation à non seulement aider sa formation à gagner en éliminatoires, mais aussi à causer des ennuis à ses ex-coéquipiers.

«Revenir ici amène une sensation étrange, mais également familière, a admis Grubauer au site NHL.com. J’ai joué avec ces gars-là pendant quelques séries, donc oui, il n’y a rien de mieux que de se mesurer à votre ancien club en matchs d’après-saison.»

Auteur du filet vainqueur tôt au deuxième tiers, Alexander Wennberg croit que le travail et pas seulement le talent fera la différence dans le duel face aux champions en titre de la Coupe Stanley. Seattle s’est qualifié à sa deuxième campagne d’existence et a prouvé pourquoi, mardi.

«Au sein de notre équipe, nous pensions qu’elle peut jouer solidement et actuellement, vous constatez que l’effort est là, a-t-il dit. Chacun travaille pour son partenaire sur la glace et les gardiens font le boulot. Voilà ce que nous accomplissons quotidiennement.»

Le son de cloche est similaire du côté de Yanni Gourde, qui a passé une vingtaine de minutes sur la patinoire. «Chaque trio envoyait la rondelle profondément en territoire adverse, appliquait de l’échec-avant et frappait quelques rivaux. Quand nous avons obtenu une occasion de marquer, [Eeli Tolvanen] a marqué et ç’a bien commencé la soirée. Inscrire le premier but est immense en séries», a évalué le Québécois.

Un club sur son appétit

Chez les perdants, tous s’attendent à plus de conviction. Il semble, aux dires de certains dans le vestiaire, que les joueurs n’étaient pas au diapason. «Ça n’a pas été notre meilleure manière de jouer, sauf qu’on a bénéficié de nombreuses opportunités en attaque. Nous étions seulement un peu désynchronisés, a commenté l’attaquant Nathan MacKinnon. Nous avons créé des chances, mais l’exécution n’était pas au rendez-vous.»

«Mentalement, nous n’étions pas à point. Physiquement, c’était correct; on a joué avec ardeur. Toutefois, on s’est pas mal tiré dans le pied, mais c’est juste un soir. Notre objectif est de regarder en avant et d’essayer d’empocher une victoire», a-t-il ajouté.

Le deuxième duel de la série aura lieu jeudi à 21 h 30 sur les ondes de TVA Sports.