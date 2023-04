[BALADO] L'étrange histoire de la tomate industrielle

En 1942 en Californie, on a cherché à mécaniser la récolte des tomates parce que la main d’œuvre venait à manquer sous l’effet de la seconde guerre mondiale.

La première machine créée pour la cueillette massacrait la récolte avec la délicatesse d’un char d’assaut. Les tomates devenaient de la bouillie, elles s’écrasaient contre le mécanisme et se mélangeaient avec la terre.

On a dès lors inversé le problème et décidé qu’il était plus pertinent de développer génétiquement une tomate adaptée à la machine plutôt que l’inverse.

La tomate industrielle est née.

