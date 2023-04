Caribous de la Gaspésie: protéger les faons pour assurer leur survie

Dans le but d’assurer la survie de la harde de caribous montagnards de la Gaspésie, qui ne compterait plus que 34 individus, le ministère de l’Environnement a procédé, pour une première fois ce printemps, à la mise en enclos de maternité des femelles.

L’objectif de l’opération, c’est que les femelles gestantes mettent bas en enclos et ainsi, que leurs faons soient protégés de leurs prédateurs, soit les coyotes et les ours noirs, pendant les premiers mois de leur vie.

«Le fait de protéger les faons dans les enclos, ça va assurer qu’ils soient en meilleure santé et de taille plus conséquente pour déjouer les prédateurs lorsqu’ils vont être relâchés dans la nature», a expliqué la biologiste Marion Barbé qui a pris part à l’opération de capture.

Six spécimens ont été capturés entre le 18 mars et le 6 avril sur une possibilité de plus ou moins 15 femelles en âge de procréer.

«On considère que pour une première opération du genre en Gaspésie c’est très bien», a commenté Mme Barbé.

Une opération délicate

Procéder à la capture de ces bêtes demande beaucoup de préparation et coordination. Entre 15 à 20 personnes étaient présentes lors de la capture : des biologistes, des techniciens de la faune et des vétérinaires du ministère.

«Les femelles repérées par hélicoptère étaient capturées au lance-filet et ensuite, elles étaient mises sous contention physique, sous anesthésie et respirateur d’oxygène. Elles étaient ensuite héliportées jusqu’au site de l’enclos», a-t-elle expliqué, précisant que tout s’est bien déroulé.

Deux femelles gestantes

La gestation de deux d'entre elles est déjà confirmée.

Pour les quatre autres, des analyses hormonales ont été effectuées. Les résultats sont attendus dans les deux prochaines semaines.

La période de mise bas chez ces cervidés s'échelonne normalement de la fin mai à la mi-juin. Les femelles et les faons vont donc rester en enclos jusqu'à la fin de l'été avant d'être relâchés.

«Les femelles vont donc pouvoir retourner sur les montagnes pour la période de rut qui se tient en automne chez les caribous», a expliqué la biologiste.

Du personnel spécialisé est sur place en permanence afin de s'assurer que les caribous continuent de bien s'adapter à leur nouvel environnement.

«À peine quelques heures après leur relâchement, elles sillonnaient déjà les enclos. Les femelles se sont regroupées entre elles et commençaient à manger», a souligné Mme Barbé.

La mise en enclos est une mesure ultime et provisoire de protection des populations de caribous. Le nouveau plan du gouvernement pour protéger le caribou sera dévoilé en juin prochain.