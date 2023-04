Ce mercredi: la plateforme Qobuz débarque au Québec et au Canada

Après avoir consolidé sa position sur le marché européen, la plateforme française Qobuz fait son arrivée au Canada et au Québec, ce mercredi, en proposant son service de musique en continu et de téléchargement en haute résolution.

Offert dans les deux langues, Qobuz est plus nichée que ses compétiteurs Spotify et Apple Music, selon Vincent Lefebvre, qui est chef, Musique, marketing et partenariats de Qobuz Canada.

M. Lefebvre est toujours en poste chez QUB musique, le service de musique en continu de Québecor, mais celui-ci est appelé à disparaître en mai. Comme les deux joueurs sont partenaires depuis un moment, les listes de musique de QUB musique se retrouveront sur Qobuz, plateforme qui a été lancée en 2007 dans l’Hexagone.

«Il y a effectivement plusieurs listes de lecture et du contenu éditorial de QUB musique qui vont se retrouver dès mercredi sur Qobuz ainsi que dans les semaines à venir. Le choix d’avoir une équipe canadienne basée à Montréal va faire en sorte que le contenu québécois et canadien va être mis de l’avant de façon importante», a dit M. Lefebvre, qui explique que Qobuz s’adapte à chacun de ses marchés «en fonction de ce que les consommateurs attendent».

Présente dans 26 pays, Qobuz dispose d’une offre de 100 millions de chansons de tous les genres musicaux, mais la plateforme se spécialise dans le jazz et dans le classique, si bien que sa clientèle cible, plus âgée, est constituée de mélomanes et d’audiophiles cherchant un son de haute qualité. Les chansons sont disponibles en ligne et en téléchargement en qualité sans perte (lossless) ou Hi-Res «qualité studio» (24 bits jusqu'à 192 kHz), indique-t-on.

«On a une plateforme de musique en continu qui se concentre uniquement sur la haute résolution. On est un des seuls services de musique en ligne à offrir encore une boutique de téléchargement de fichiers en haute résolution, ce qui est important pour notre clientèle audiophile. Notre contenu éditorial exclusif nous différencie aussi, avec des critiques de disques, notre magazine avec des interviews et des articles de fond», a détaillé M. Lefebvre.

Contrairement à QUB musique, Qobuz est compatible avec plusieurs plateformes technologie de haute définition, comme Sonos et CarPlay, et son interface est plus fluide, a-t-il ajouté.

«Quelqu’un qui voudrait voir juste ce qui se passe en musique latine peut choisir de visionner uniquement ce type de musique sur la page d’accueil, c’est une expérience très personnalisée», a conclu M. Lefebvre.